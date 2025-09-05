https://ria.ru/20250905/ekspert-2039936627.html
Эксперт назвал возможные способы упрощения расчетов в Китае
Эксперт назвал возможные способы упрощения расчетов в Китае - РИА Новости, 05.09.2025
Эксперт назвал возможные способы упрощения расчетов в Китае
Развитие системы расчетов для россиян в Китае могло бы пойти, как минимум, тремя путями: это оплата с помощью QR-кодов, картой "Мир" или цифровыми валютами,... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Развитие системы расчетов для россиян в Китае могло бы пойти, как минимум, тремя путями: это оплата с помощью QR-кодов, картой "Мир" или цифровыми валютами, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин. Система расчетов для россиян в Китае требует дополнительного совершенствования, этим занимаются, заявил ранее в пятницу в рамках ВЭФ президент РФ Владимир Путин. В ходе своего выступления он также допустил объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов. "Сейчас я вижу два решения - QR-коды для оплаты и интеграция карт "Мир". Важно понимать, что вопрос расширения возможностей оплаты россиянами товаров и услуг в Китае в большей степени зависит именно от политических договоренностей, так как в настоящее время расширение возможностей оплат для россиян чаще всего сопряжено с рисками попадания под вторичные санкции", - сказал эксперт. "Одним из инструментов упрощения расчетов могут стать цифровые валюты, но для этого необходима большая подготовительная работа, включая гармонизацию нормативно-правовой базы двух стран", - добавил Воронин. ЦБ РФ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Китайский регулятор в свою очередь активно работает над проектом по цифровому юаню.
