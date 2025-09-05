Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Приволжского управления Ростехнадзора осудили за мошенничество
15:47 05.09.2025
Экс-замглавы Приволжского управления Ростехнадзора осудили за мошенничество
Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова к 6,5 года колонии за мошенничество
происшествия
россия
казань
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
нижнекамскнефтехим
КАЗАНЬ, 5 сен – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова к 6,5 года колонии за мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщает прокуратура Татарстана. Сообщники Игонова Ильдар Мустафин и Валерий Никитенко получили по 5,5 лет колонии. "Суд признал их виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, Игонов признан виновным по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), Никитенко – по части 1 статьи 309 УК РФ (подкуп к даче показаний)", - говорится в сообщении. Согласно материалам дела, с 31 января по 16 августа 2021 года соучастники через организации "Спектрстрой" и "Стройгрупп-Инжиниринг" заключили контракт на оказание услуг с компанией "Группа "Энергострой" на сумму свыше 5,2 миллиона рублей, однако свои обязательства по договору не исполнили, денежные средства похитили. Кроме того, Игонов, превысив должностные полномочия, навязал услуги аффилированных организаций ПАО "Нижнекамскнефтехим" и заключил с организацией контракт на сумму 29 миллионов рублей. Никитенко, как установлено следствием и судом, в период с 1 апреля по 26 декабря 2022 года, зная, что правдивые показания свидетеля по уголовному делу являются достаточными доказательствами, подтверждающими их причастность к инкриминируемым преступлениям, убедил свидетеля за денежное вознаграждение дать ложные показания.
россия
казань
происшествия, россия, казань, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), нижнекамскнефтехим
Происшествия, Россия, Казань, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Нижнекамскнефтехим
КАЗАНЬ, 5 сен – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова к 6,5 года колонии за мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщает прокуратура Татарстана.
Сообщники Игонова Ильдар Мустафин и Валерий Никитенко получили по 5,5 лет колонии.
"Суд признал их виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, Игонов признан виновным по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), Никитенко – по части 1 статьи 309 УК РФ (подкуп к даче показаний)", - говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, с 31 января по 16 августа 2021 года соучастники через организации "Спектрстрой" и "Стройгрупп-Инжиниринг" заключили контракт на оказание услуг с компанией "Группа "Энергострой" на сумму свыше 5,2 миллиона рублей, однако свои обязательства по договору не исполнили, денежные средства похитили.
Кроме того, Игонов, превысив должностные полномочия, навязал услуги аффилированных организаций ПАО "Нижнекамскнефтехим" и заключил с организацией контракт на сумму 29 миллионов рублей.
Никитенко, как установлено следствием и судом, в период с 1 апреля по 26 декабря 2022 года, зная, что правдивые показания свидетеля по уголовному делу являются достаточными доказательствами, подтверждающими их причастность к инкриминируемым преступлениям, убедил свидетеля за денежное вознаграждение дать ложные показания.
ПроисшествияРоссияКазаньФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Нижнекамскнефтехим
 
 
