Экс-премьер Молдавии обвинил власти в манипулировании данными о госдолге
16:55 05.09.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в манипулировании данными о госдолге
КИШИНЕВ, 5 сен – РИА Новости. Власти Молдавии перед парламентскими выборами манипулируют статистикой, пытаясь скрыть провалы правительства, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат. Министерство финансов Молдавии в августе объявило, что внутренний государственный долг снизился на 2,3 миллиарда леев (122 миллиона долларов) — с исторического максимума в 48,5 миллиарда леев (около 2,58 миллиарда долларов), достигнутого в июне, до 46,3 миллиарда леев (около 2,46 миллиарда долларов). Оппозиция утверждает, что фактический рост задолженности продолжается, а бюджет 2025 года во многом опирается на внешние кредиты и гранты. Парламентские выборы в республике назначены на 28 сентября. "Снижение внутреннего долга на 2,3 миллиарда леев, о котором минфин объявил в августе, является не результатом реформ, а технической корректировкой — перераспределением долговых бумаг. За шесть лет сумма задолженности увеличилась более чем вдвое — с 57,6 миллиарда леев (около 3 миллиардов евро) в 2019 году до свыше 140 миллиардов леев (около 7 миллиардов евро) в 2025-м, что составляет 39,9% ВВП — рекорд за последние два десятилетия. Молдавия не развивается, она закапывается в долгах из-за глупости и некомпетентности партии власти, которая манипулирует данными перед выборами. За каждой "электоральной плюшкой" и каждой предвыборной подачкой скрывается закладная на будущее страны", - написал Филат в своем Telegram-канале. Политик привел данные, что в 2025 году на погашение и обслуживание долгов страна потратит 12,3 миллиарда леев (около 630 миллионов евро), а в 2025–2027 годах расходы достигнут 1,7 миллиарда евро. Он также добавил, что госдолг на душу населения вырос с 17,8 тысячи леев (около 900 евро) в 2016 году до более 60 тысяч леев (около 3 тысяч евро) в 2025-м. "Вывод один: всё правление ПДС свелось к одной "стратегии" — управлению в долг… Реформ нет, внутренние доходы стагнируют, а электоральные подачки щедро раздаются — но исключительно за счёт заёмных средств…Это правительство не оставляет нашим детям лучших школ, современных больниц или качественных дорог — оно оставляет им лишь долги. И каждый ребёнок, который рождается сегодня, получает не шанс на будущее, а счёт за некомпетентность ПДС", - подытожил экс-премьер. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 5 сен – РИА Новости. Власти Молдавии перед парламентскими выборами манипулируют статистикой, пытаясь скрыть провалы правительства, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
Министерство финансов Молдавии в августе объявило, что внутренний государственный долг снизился на 2,3 миллиарда леев (122 миллиона долларов) — с исторического максимума в 48,5 миллиарда леев (около 2,58 миллиарда долларов), достигнутого в июне, до 46,3 миллиарда леев (около 2,46 миллиарда долларов). Оппозиция утверждает, что фактический рост задолженности продолжается, а бюджет 2025 года во многом опирается на внешние кредиты и гранты. Парламентские выборы в республике назначены на 28 сентября.
"Снижение внутреннего долга на 2,3 миллиарда леев, о котором минфин объявил в августе, является не результатом реформ, а технической корректировкой — перераспределением долговых бумаг. За шесть лет сумма задолженности увеличилась более чем вдвое — с 57,6 миллиарда леев (около 3 миллиардов евро) в 2019 году до свыше 140 миллиардов леев (около 7 миллиардов евро) в 2025-м, что составляет 39,9% ВВП — рекорд за последние два десятилетия. Молдавия не развивается, она закапывается в долгах из-за глупости и некомпетентности партии власти, которая манипулирует данными перед выборами. За каждой "электоральной плюшкой" и каждой предвыборной подачкой скрывается закладная на будущее страны", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Политик привел данные, что в 2025 году на погашение и обслуживание долгов страна потратит 12,3 миллиарда леев (около 630 миллионов евро), а в 2025–2027 годах расходы достигнут 1,7 миллиарда евро. Он также добавил, что госдолг на душу населения вырос с 17,8 тысячи леев (около 900 евро) в 2016 году до более 60 тысяч леев (около 3 тысяч евро) в 2025-м.
"Вывод один: всё правление ПДС свелось к одной "стратегии" — управлению в долг… Реформ нет, внутренние доходы стагнируют, а электоральные подачки щедро раздаются — но исключительно за счёт заёмных средств…Это правительство не оставляет нашим детям лучших школ, современных больниц или качественных дорог — оно оставляет им лишь долги. И каждый ребёнок, который рождается сегодня, получает не шанс на будущее, а счёт за некомпетентность ПДС", - подытожил экс-премьер.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
