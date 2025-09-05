https://ria.ru/20250905/ek-2040104229.html

В ЕК приветствовали заявление Путина о желании Украины вступить в ЕС

В ЕК приветствовали заявление Путина о желании Украины вступить в ЕС

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо поприветствовала слова президента России Владимира Путина о желании Украины вступить в Евросоюз. Ранее Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС. "Очень приветствуется то, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе", - цитирует слова Пиньо портал Euractiv.В пятницу венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия по-прежнему не поддерживает вступление Украины в ЕС несмотря на то, что президент России не возражает против этого. В августе издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что в Евросоюзе надеются на то, что тупиковую ситуацию вокруг вступления Украины в блок получится разрешить в ближайшие месяцы из-за оказания давления на Венгрию. По словам источника издания, президент США Дональд Трамп якобы убедил венгерского премьера Виктора Орбана изменить позицию по вступлению Киева в ЕС.

