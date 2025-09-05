В ЕК утверждают, что не наказывают Грузию за запрет однополых браков
В ЕК утверждают, что не давят на Грузию по вопросу закона о семейных ценностях
Флаги Грузии и ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Еврокомиссия "не наказывает" власти Грузии из-за закона "О семейных ценностях", запрещающего однополые браки, заявил официальный представитель организации Маркус Ламмерт.
Грузинские телекомпании в июле опубликовали письмо Европейской комиссии, направленное министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили. В нем ЕК призывает власти страны выполнить рекомендации, включая отмену принятых ранее законов "О прозрачности иностранного влияния", "О семейных ценностях" и о запрете пропаганды ЛГБТ*-сообщества, а также освободить заключенных оппозиционеров. В письме говорится о рисках для государства потерять безвизовый режим с Евросоюзом в случае невыполнения рекомендаций.
"Утверждения, что Грузия подвергается наказанию со стороны ЕС в связи с законом "О семейных ценностях", не соответствуют действительности. ЕС уважает суверенитет и грузинскую культуру", - сказал Ламмерт на брифинге Еврокомиссии.
Отношения между Грузией и Европейским союзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года объявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в государстве постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России