Производство джемов увеличили на 14,7% в Подмосковье

2025-09-05T17:39:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Предприятия Подмосковья выпустили более 68 тысяч условных банок джемов, фруктовых пюре и ореховых паст за семь месяцев этого года в Подмосковье, что на 14,7% превысило показатели прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли. Они сочетают традиционные рецептуры с современными технологиями, предлагая потребителям широкий ассортимент качественной продукции из фруктов и орехов. В пресс-службе министерства отметили значительный рост кондитерской отрасли региона. Например, за весь 2024 год было произведено 94,9 тысячи условных банок этой продукции.
