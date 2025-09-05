Рейтинг@Mail.ru
17:39 05.09.2025
Производство джемов увеличили на 14,7% в Подмосковье
Производство джемов увеличили на 14,7% в Подмосковье
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Предприятия Подмосковья выпустили более 68 тысяч условных банок джемов, фруктовых пюре и ореховых паст за семь месяцев этого года в Подмосковье, что на 14,7% превысило показатели прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли. Они сочетают традиционные рецептуры с современными технологиями, предлагая потребителям широкий ассортимент качественной продукции из фруктов и орехов. В пресс-службе министерства отметили значительный рост кондитерской отрасли региона. Например, за весь 2024 год было произведено 94,9 тысячи условных банок этой продукции.
Производство джемов увеличили на 14,7% в Подмосковье

CC BY 2.0 / Conall / Blackcurrant jelly coolingСмородиновый джем
CC BY 2.0 / Conall / Blackcurrant jelly cooling
Смородиновый джем. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Предприятия Подмосковья выпустили более 68 тысяч условных банок джемов, фруктовых пюре и ореховых паст за семь месяцев этого года в Подмосковье, что на 14,7% превысило показатели прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли. Они сочетают традиционные рецептуры с современными технологиями, предлагая потребителям широкий ассортимент качественной продукции из фруктов и орехов. В пресс-службе министерства отметили значительный рост кондитерской отрасли региона. Например, за весь 2024 год было произведено 94,9 тысячи условных банок этой продукции.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
