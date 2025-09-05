Рейтинг@Mail.ru
На юго-западе Москвы столкнулись пять машин, есть пострадавшая
14:43 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/dtp-2040012007.html
На юго-западе Москвы столкнулись пять машин, есть пострадавшая
москва
россия
дтп
происшествия
гаи
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пять машин столкнулись на юго-западе Москвы, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-водитель, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "По предварительным данным, на Севастопольском проспекте в районе дома 29 произошло столкновение пяти транспортных средств, в результате чего пострадала одна женщина-водитель", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшую в результате ДТП женщину доставили в больницу. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
москва, россия, дтп, происшествия, гаи
Москва, Россия, ДТП, Происшествия, ГАИ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пять машин столкнулись на юго-западе Москвы, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-водитель, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.
"По предварительным данным, на Севастопольском проспекте в районе дома 29 произошло столкновение пяти транспортных средств, в результате чего пострадала одна женщина-водитель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшую в результате ДТП женщину доставили в больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году
Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году
30 августа, 03:14
 
Москва Россия ДТП Происшествия ГАИ
 
 
