На юго-западе Москвы столкнулись пять машин, есть пострадавшая
На юго-западе Москвы столкнулись пять машин, есть пострадавшая
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пять машин столкнулись на юго-западе Москвы, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-водитель, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "По предварительным данным, на Севастопольском проспекте в районе дома 29 произошло столкновение пяти транспортных средств, в результате чего пострадала одна женщина-водитель", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшую в результате ДТП женщину доставили в больницу. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
