На юго-западе Москвы произошло ДТП с авто и мотоциклами, есть пострадавшие
14:14 05.09.2025 (обновлено: 14:18 05.09.2025)
На юго-западе Москвы произошло ДТП с авто и мотоциклами, есть пострадавшие
происшествия
москва
дтп
департамент здравоохранения г. москвы
россия
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с автомобилем и двумя мотоциклами на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Возле Университета РАНХиГС, на проспекте Вернадского, 86А произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись легковой автомобиль и два мотоциклиста. Пострадали два человека. Медики центра экстренной медицины, авиамедицинская бригада и врачи скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия и оказали помощь пострадавшим", - говорится в сообщении. Отмечается, что одного пострадавшего госпитализировали в Первую градскую больницу, второго эвакуировали авиамедицинской бригадой в ГКБ имени Юдина.
происшествия, москва, дтп, департамент здравоохранения г. москвы, россия
Происшествия, Москва, ДТП, Департамент здравоохранения г. Москвы, Россия
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПоследствия столкновения автомобиля и двух мотоциклов на юго-западе Москвы
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с автомобилем и двумя мотоциклами на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Возле Университета РАНХиГС, на проспекте Вернадского, 86А произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись легковой автомобиль и два мотоциклиста. Пострадали два человека. Медики центра экстренной медицины, авиамедицинская бригада и врачи скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия и оказали помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПоследствия столкновения автомобиля и двух мотоциклов на юго-западе Москвы
Последствия столкновения автомобиля и двух мотоциклов на юго-западе Москвы
Отмечается, что одного пострадавшего госпитализировали в Первую градскую больницу, второго эвакуировали авиамедицинской бригадой в ГКБ имени Юдина.
