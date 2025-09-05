https://ria.ru/20250905/dtp-2040000533.html

На юго-западе Москвы произошло ДТП с авто и мотоциклами, есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП с автомобилем и двумя мотоциклами на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с автомобилем и двумя мотоциклами на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Возле Университета РАНХиГС, на проспекте Вернадского, 86А произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись легковой автомобиль и два мотоциклиста. Пострадали два человека. Медики центра экстренной медицины, авиамедицинская бригада и врачи скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия и оказали помощь пострадавшим", - говорится в сообщении. Отмечается, что одного пострадавшего госпитализировали в Первую градскую больницу, второго эвакуировали авиамедицинской бригадой в ГКБ имени Юдина.

