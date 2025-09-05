https://ria.ru/20250905/drony-2040114577.html

Российские добровольцы уничтожили более десяти украинских дронов

ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Добровольцы бригады "Север-V" российского Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск ВС РФ, обнаружили и уничтожили более 10 украинских БПЛА АН-196 "Лютый", стоимостью по 200 тысяч долларов каждый, летевших через ЛНР в сторону крупных тыловых городов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. "Бойцы "Север-V" во время дежурства зафиксировали массовый пролет дронов через территорию республики - в сторону ряда крупных российских городов", - рассказали в пресс-службе. По словам бойцов, было уничтожено более 10 таких аппаратов. "Уничтожили в бою более 10 БПЛА АН-196 "Лютый" - дрон-камикадзе увеличенной дальности, стоимостью около 200 тысяч долларов каждый", - пояснили в пресс-службе. БПЛА "Лютый" - украинский ударный беспилотник увеличенной дальности. Разработан КБ "Антонов" в 2022 году. За основу разработчиками был взят иранский БПЛА-камикадзе "Шахед-136", ставший в российской армии "Геранью-2". Это низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, внешне похожий на турецкий Bayraktar TB2. "Лютый" несет 50 килограммов взрывчатки. Крейсерская скорость 150 км/ч, Дрон довольно крупный - длина - 4,4 м, размах крыльев - 6,7 м. Заявленная дальность дрона-камикадзе около 1000 км. В июле этого года ВСУ пытались атаковать российскую столицу при помощи "Лютых", однако они были уничтожены системой ПВО.

