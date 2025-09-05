https://ria.ru/20250905/drony-2039995140.html
Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ в районе Северска
Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 05.09.2025
Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ в районе Северска
Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Козак" украинских формирований в районе... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T14:02:00+03:00
2025-09-05T14:02:00+03:00
2025-09-05T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020290048_0:165:3052:1882_1920x0_80_0_0_a83e1ea36fdc695f0aac2ea4c093a87a.jpg
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Козак" украинских формирований в районе населённого пункта Северск, сообщили в Минобороны России. "Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, расчёты БПЛА выявили замаскированную бронемашину противника. Точным попаданием FPV-дрона боевая машина "Козак" была уничтожена… В августе на Северском направлении было уничтожено более 112 единиц вооружения, военной и специальной техники украинских формирований", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что операторы беспилотников "Южной" группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, блокируя пути автомобильного сообщения, поражая склады, пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии, что существенно снижает возможности ВСУ к ведению обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020290048_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_b911eab95580c5fc085035ecca0f3f74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ в районе Северска
Дроны ВС России уничтожили бронемашину "Козак" в районе Северска