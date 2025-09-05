https://ria.ru/20250905/drony-2039995140.html

Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ в районе Северска

Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 05.09.2025

Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ в районе Северска

Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Козак" украинских формирований в районе... РИА Новости, 05.09.2025

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Козак" украинских формирований в районе населённого пункта Северск, сообщили в Минобороны России. "Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, расчёты БПЛА выявили замаскированную бронемашину противника. Точным попаданием FPV-дрона боевая машина "Козак" была уничтожена… В августе на Северском направлении было уничтожено более 112 единиц вооружения, военной и специальной техники украинских формирований", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что операторы беспилотников "Южной" группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, блокируя пути автомобильного сообщения, поражая склады, пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии, что существенно снижает возможности ВСУ к ведению обороны.

северск

2025

