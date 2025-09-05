Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ в районе Северска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 05.09.2025
Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ в районе Северска
Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Козак" украинских формирований в районе... РИА Новости, 05.09.2025
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Козак" украинских формирований в районе населённого пункта Северск, сообщили в Минобороны России. "Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, расчёты БПЛА выявили замаскированную бронемашину противника. Точным попаданием FPV-дрона боевая машина "Козак" была уничтожена… В августе на Северском направлении было уничтожено более 112 единиц вооружения, военной и специальной техники украинских формирований", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что операторы беспилотников "Южной" группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, блокируя пути автомобильного сообщения, поражая склады, пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии, что существенно снижает возможности ВСУ к ведению обороны.
безопасность, северск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета ударного БПЛА готовит беспилотник к запуску
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета ударного БПЛА готовит беспилотник к запуску. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Козак" украинских формирований в районе населённого пункта Северск, сообщили в Минобороны России.
"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, расчёты БПЛА выявили замаскированную бронемашину противника. Точным попаданием FPV-дрона боевая машина "Козак" была уничтожена… В августе на Северском направлении было уничтожено более 112 единиц вооружения, военной и специальной техники украинских формирований", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что операторы беспилотников "Южной" группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, блокируя пути автомобильного сообщения, поражая склады, пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии, что существенно снижает возможности ВСУ к ведению обороны.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
