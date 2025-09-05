Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники атаковали поселок Белая Березка в Брянской области - РИА Новости, 05.09.2025
10:43 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/drony-2039913918.html
Беспилотники атаковали поселок Белая Березка в Брянской области
Беспилотники атаковали поселок Белая Березка в Брянской области - РИА Новости, 05.09.2025
Беспилотники атаковали поселок Белая Березка в Брянской области
Дроны ВСУ атаковали в ночь на пятницу поселок Белая Березка Брянской области, повредив остекление и фасады в двух жилых домах и 20 автомобилей, пострадавших... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:43:00+03:00
2025-09-05T10:43:00+03:00
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали в ночь на пятницу поселок Белая Березка Брянской области, повредив остекление и фасады в двух жилых домах и 20 автомобилей, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Ночью ВСУ атаковали с помощью дронов "Баба-яга" поселок городского типа Белая Березка. По предварительной информации, в результате подлых ударов повреждено остекление и фасады в двух многоквартирных домах, 20 автомобилей. Главное, нет пострадавших", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что после работы оперативных служб комиссия по оценке ущерба проведет обследование поврежденного имущества.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Беспилотники атаковали поселок Белая Березка в Брянской области

Дроны ВСУ повредили два дома и 20 автомобилей в брянском поселке Белая Березка

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали в ночь на пятницу поселок Белая Березка Брянской области, повредив остекление и фасады в двух жилых домах и 20 автомобилей, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Ночью ВСУ атаковали с помощью дронов "Баба-яга" поселок городского типа Белая Березка. По предварительной информации, в результате подлых ударов повреждено остекление и фасады в двух многоквартирных домах, 20 автомобилей. Главное, нет пострадавших", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что после работы оперативных служб комиссия по оценке ущерба проведет обследование поврежденного имущества.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Происшествия Брянская область Александр Богомаз Вооруженные силы Украины
 
 
