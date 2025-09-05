https://ria.ru/20250905/drony-2039913918.html
Беспилотники атаковали поселок Белая Березка в Брянской области
Беспилотники атаковали поселок Белая Березка в Брянской области - РИА Новости, 05.09.2025
Беспилотники атаковали поселок Белая Березка в Брянской области
Дроны ВСУ атаковали в ночь на пятницу поселок Белая Березка Брянской области, повредив остекление и фасады в двух жилых домах и 20 автомобилей, пострадавших... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали в ночь на пятницу поселок Белая Березка Брянской области, повредив остекление и фасады в двух жилых домах и 20 автомобилей, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Ночью ВСУ атаковали с помощью дронов "Баба-яга" поселок городского типа Белая Березка. По предварительной информации, в результате подлых ударов повреждено остекление и фасады в двух многоквартирных домах, 20 автомобилей. Главное, нет пострадавших", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что после работы оперативных служб комиссия по оценке ущерба проведет обследование поврежденного имущества.
