Силы ПВО сбили два дрона над Азовским морем
Силы ПВО сбили два дрона над Азовским морем
специальная военная операция на украине
безопасность
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО с 8.00 мск до 10.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. "Пятого сентября 2025 года в период с 8.00 мск до 10.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
азовское море
Новости
