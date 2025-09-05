https://ria.ru/20250905/dron-2039925015.html

Силы ПВО сбили два дрона над Азовским морем

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО с 8.00 мск до 10.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. "Пятого сентября 2025 года в период с 8.00 мск до 10.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

