Дом культуры открыли в Павловском районе Кубани по краевой программе

Дом культуры открыли в Павловском районе Кубани по краевой программе

КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Дом культуры открыли в Павловском районе Кубани после капремонта по краевой программе, на его обновление было выделено 28,5 миллиона рублей, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона. "В станице Украинской Павловского района после капремонта открыли сельский Дом культуры, это сердце станицы, в которой проживают около 450 человек. В ДК проходят концерты и праздники, работают кружки и библиотека. Зданию почти 60 лет и такие масштабные работы там провели впервые. В рамках краевой программы "Развитие культуры" обновили фасад, коммуникации, кабинеты, актовый зал, двор и оборудование", - рассказал журналистам Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Глава региона добавил, что за последние десять лет в регионе отремонтировали 44 дома культуры – как в районных центрах, так и в небольших станицах и хуторах. "Зачастую об этом просили сами жители на встречах или во время личных приемов граждан. Каждое такое обращение – берем в работу", - добавил Кондратьев. На капитальный ремонт здания, по данным пресс-службы администрации региона, из краевого бюджета было выделено 28,5 миллиона рублей. С 2015 года в Краснодарском крае обновили более 1,1 тысячи учреждений культуры, а финансовая поддержка на ремонт и укрепление материально-технической базы ДК, детских школ искусств, библиотек, музеев, театров и кинотеатров выросла в 180 раз, сообщает пресс-служба. Как отмечается, всего в крае 2,5 тысячи учреждений культуры, 90% из них работает в хуторах, селах, станицах. В небольших населенных пунктах они остаются "точками притяжения всей творческой жизни".

