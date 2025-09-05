Рейтинг@Mail.ru
Дом культуры открыли в Павловском районе Кубани по краевой программе
Краснодарский край
 
10:06 05.09.2025 (обновлено: 11:20 05.09.2025)
Дом культуры открыли в Павловском районе Кубани по краевой программе
Дом культуры открыли в Павловском районе Кубани по краевой программе - РИА Новости, 05.09.2025
Дом культуры открыли в Павловском районе Кубани по краевой программе
Дом культуры открыли в Павловском районе Кубани после капремонта по краевой программе, на его обновление было выделено 28,5 миллиона рублей, рассказал... РИА Новости, 05.09.2025
краснодарский край
вениамин кондратьев
павловский район
краснодарский край
КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Дом культуры открыли в Павловском районе Кубани после капремонта по краевой программе, на его обновление было выделено 28,5 миллиона рублей, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона. "В станице Украинской Павловского района после капремонта открыли сельский Дом культуры, это сердце станицы, в которой проживают около 450 человек. В ДК проходят концерты и праздники, работают кружки и библиотека. Зданию почти 60 лет и такие масштабные работы там провели впервые. В рамках краевой программы "Развитие культуры" обновили фасад, коммуникации, кабинеты, актовый зал, двор и оборудование", - рассказал журналистам Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Глава региона добавил, что за последние десять лет в регионе отремонтировали 44 дома культуры – как в районных центрах, так и в небольших станицах и хуторах. "Зачастую об этом просили сами жители на встречах или во время личных приемов граждан. Каждое такое обращение – берем в работу", - добавил Кондратьев. На капитальный ремонт здания, по данным пресс-службы администрации региона, из краевого бюджета было выделено 28,5 миллиона рублей. С 2015 года в Краснодарском крае обновили более 1,1 тысячи учреждений культуры, а финансовая поддержка на ремонт и укрепление материально-технической базы ДК, детских школ искусств, библиотек, музеев, театров и кинотеатров выросла в 180 раз, сообщает пресс-служба. Как отмечается, всего в крае 2,5 тысячи учреждений культуры, 90% из них работает в хуторах, селах, станицах. В небольших населенных пунктах они остаются "точками притяжения всей творческой жизни".
Дом культуры открыли в Павловском районе Кубани по краевой программе

Кондратьев: дом культуры открыли в Павловском районе Кубани по краевой программе

Открытие Дома культуры в Павловском районе Кубани
Открытие Дома культуры в Павловском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : Управление культуры АМО Павловский район/ВКонтакте
Открытие Дома культуры в Павловском районе Кубани
КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Дом культуры открыли в Павловском районе Кубани после капремонта по краевой программе, на его обновление было выделено 28,5 миллиона рублей, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В станице Украинской Павловского района после капремонта открыли сельский Дом культуры, это сердце станицы, в которой проживают около 450 человек. В ДК проходят концерты и праздники, работают кружки и библиотека. Зданию почти 60 лет и такие масштабные работы там провели впервые. В рамках краевой программы "Развитие культуры" обновили фасад, коммуникации, кабинеты, актовый зал, двор и оборудование", - рассказал журналистам Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
Глава региона добавил, что за последние десять лет в регионе отремонтировали 44 дома культуры – как в районных центрах, так и в небольших станицах и хуторах.
"Зачастую об этом просили сами жители на встречах или во время личных приемов граждан. Каждое такое обращение – берем в работу", - добавил Кондратьев.
На капитальный ремонт здания, по данным пресс-службы администрации региона, из краевого бюджета было выделено 28,5 миллиона рублей.
С 2015 года в Краснодарском крае обновили более 1,1 тысячи учреждений культуры, а финансовая поддержка на ремонт и укрепление материально-технической базы ДК, детских школ искусств, библиотек, музеев, театров и кинотеатров выросла в 180 раз, сообщает пресс-служба.
Как отмечается, всего в крае 2,5 тысячи учреждений культуры, 90% из них работает в хуторах, селах, станицах. В небольших населенных пунктах они остаются "точками притяжения всей творческой жизни".
Краснодарский крайВениамин КондратьевПавловский районКраснодарский край
 
 
