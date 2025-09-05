Путин оценил уровень долговой нагрузки России

Рейтинг@Mail.ru
09:51 05.09.2025 (обновлено: 10:08 05.09.2025)
экономика
россия
владимир путин
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уровень долговой нагрузки России является низким, что гарантирует стабильность работы финансовой и бюджетной систем страны, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Уровень нашей долговой нагрузки - и внешних долгов, и внутренних долгов - он является не просто приемлемым, он является низким, а это гарантирует стабильность работы всей кредитно-финансовой системы и бюджетной системы в том числе", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
экономика, россия, владимир путин, вэф-2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уровень долговой нагрузки России является низким, что гарантирует стабильность работы финансовой и бюджетной систем страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Уровень нашей долговой нагрузки - и внешних долгов, и внутренних долгов - он является не просто приемлемым, он является низким, а это гарантирует стабильность работы всей кредитно-финансовой системы и бюджетной системы в том числе", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин отметил важность устойчивой макроэкономической политики
10:06
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВЭФ-2025
 
 
