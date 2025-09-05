https://ria.ru/20250905/dolgi-2039894874.html

Путин оценил уровень долговой нагрузки России

Путин оценил уровень долговой нагрузки России - РИА Новости, 05.09.2025

Путин оценил уровень долговой нагрузки России

Уровень долговой нагрузки России является низким, что гарантирует стабильность работы финансовой и бюджетной систем страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:51:00+03:00

2025-09-05T09:51:00+03:00

2025-09-05T10:08:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039861599_0:478:2790:2048_1920x0_80_0_0_4cd0871e015c4fb63e78091cc1b622f9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уровень долговой нагрузки России является низким, что гарантирует стабильность работы финансовой и бюджетной систем страны, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Уровень нашей долговой нагрузки - и внешних долгов, и внутренних долгов - он является не просто приемлемым, он является низким, а это гарантирует стабильность работы всей кредитно-финансовой системы и бюджетной системы в том числе", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039901307.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, вэф-2025