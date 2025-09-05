https://ria.ru/20250905/dolgi-2039894874.html
Путин оценил уровень долговой нагрузки России
Путин оценил уровень долговой нагрузки России - РИА Новости, 05.09.2025
Путин оценил уровень долговой нагрузки России
Уровень долговой нагрузки России является низким, что гарантирует стабильность работы финансовой и бюджетной систем страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:51:00+03:00
2025-09-05T09:51:00+03:00
2025-09-05T10:08:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039861599_0:478:2790:2048_1920x0_80_0_0_4cd0871e015c4fb63e78091cc1b622f9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уровень долговой нагрузки России является низким, что гарантирует стабильность работы финансовой и бюджетной систем страны, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Уровень нашей долговой нагрузки - и внешних долгов, и внутренних долгов - он является не просто приемлемым, он является низким, а это гарантирует стабильность работы всей кредитно-финансовой системы и бюджетной системы в том числе", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039901307.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039861599_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_76dc36aa585d669757880af7ce5118a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, вэф-2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2025
Путин оценил уровень долговой нагрузки России
Путин заявил о низком уровне долговой нагрузки России