У экс-советника Трампа изъяли документы
ФБР изъяло у экс-советника Трампа по нацбезопасности Болтона документы
© AP Photo / Jose Luis MaganaАгенты ФБР возле дома бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона
Агенты ФБР возле дома бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. ФБР изъяло у бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона документы и девайсы из-за подозрений в несанкционированном хранении секретных данных, а также неправомерной передаче информации о национальной обороне, следует из судебных документов, опубликованных минюстом США.
"В заявлении под присягой, поданном в поддержку вышеупомянутого ордера на обыск, содержится информация о продолжающемся расследовании предполагаемых нарушений (сбор, передача или утрата информации, касающейся обороны) и (несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов)", - говорится в ходатайстве прокуратуры штата Мэриленд, поданном в суд.
Отмечается, что среди изъятых у него во время обысков в августе вещей значатся два айфона, четыре компьютера, два USB-девайса и папки с надписями "Трамп I-IV" и "заявления и размышления по поводу ударов союзников (по НАТО - ред.)".
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Болтону может грозить суд в том случае, если ФБР установит наличие совершенных им преступлений. Как позднее уточнил советник Трампа Питер Наварро, Болтон в своей книге описал секретные дискуссии о том, как США могут подорвать власть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также раскрыл стратегию переговоров Вашингтона с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и консультаций с Южной Кореей.
Содержащие засекреченную информацию электронные письма Джона Болтона в его бытность советником Трампа могли быть перехвачены разведывательными службами "страны-противника", ранее сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. Пока неизвестно, какая именно страна могла перехватывать электронные письма Болтона. При этом издание отмечает, что интерес к его переписке якобы могли проявлять Иран, Китай и Россия.
В 2021 году администрация Байдена отказалась от иска, выдвинутого при первом сроке Трампа против Болтона. Первая администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги Болтона. Суд отказал на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул о возможности ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений. Книга вышла в июне 2020 года, в ней Болтон резко раскритиковал Трампа. Дело продолжалось, несмотря на выход книги. Администрация Трампа утверждала, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Болтон заявлял, что никаких секретных сведений в книге нет. По его словам, он согласовал с Белым домом четыре раунда правок, но затем администрация потребовала от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
