Президент Молдавии Санду превращается в Саакашвили, заявил Додон
16:50 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/dodon-2040047978.html
Президент Молдавии Санду превращается в Саакашвили, заявил Додон
2025-09-05T16:50:00+03:00
2025-09-05T16:50:00+03:00
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду превращается в экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, поскольку так же устанавливает диктатуру, вводит санкции и репрессии. Такое мнение выразил бывший руководитель Молдавии, один из лидеров оппозиционного патриотического блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. "Молдавия сегодня – на том же пути, а Санду – тот же Саакашвили. Санкции, репрессии, уничтожение оппозиции и СМИ – всё это выдается за "движение к ЕС". На деле путь в ЕС превращается в диктатуру, где под предлогом демократии игнорируются законы и права. Главный урок из опыта Грузии: за красивыми обещаниями ЕС может скрываться война. В Евросоюзе Молдавию никто не ждет", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, сначала Саакашвили убедил грузин, что путь в ЕС реален, нужно лишь полностью его поддержать. Когда появились противники – он назвал их "антидемократическими силами" и ввел репрессии. В итоге Грузия потеряла территории, экономику и стабильность. Додон утверждает, что Молдавия повторяет этот сценарий. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду превращается в экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, поскольку так же устанавливает диктатуру, вводит санкции и репрессии. Такое мнение выразил бывший руководитель Молдавии, один из лидеров оппозиционного патриотического блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
"Молдавия сегодня – на том же пути, а Санду – тот же Саакашвили. Санкции, репрессии, уничтожение оппозиции и СМИ – всё это выдается за "движение к ЕС". На деле путь в ЕС превращается в диктатуру, где под предлогом демократии игнорируются законы и права. Главный урок из опыта Грузии: за красивыми обещаниями ЕС может скрываться война. В Евросоюзе Молдавию никто не ждет", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, сначала Саакашвили убедил грузин, что путь в ЕС реален, нужно лишь полностью его поддержать. Когда появились противники – он назвал их "антидемократическими силами" и ввел репрессии. В итоге Грузия потеряла территории, экономику и стабильность. Додон утверждает, что Молдавия повторяет этот сценарий.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
