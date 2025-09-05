https://ria.ru/20250905/dnepropetrovsk-2040098693.html

В Днепропетровске ввели графики отключения света

Аварийные отключения электроснабжения введены в Днепропетровске на востоке Украины после взрывов в ночь на пятницу, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения введены в Днепропетровске на востоке Украины после взрывов в ночь на пятницу, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в регионе. "Графики отключений света введены в Днепре (Днепропетровске -ред.) с субботы после прилетов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".Согласно данным украинских журналистов, электроэнергию в городе будут включать только по 12 часов в сутки. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

