20:51 05.09.2025 (обновлено: 20:52 05.09.2025)
В Днепропетровске ввели графики отключения света
2025-09-05T20:51:00+03:00
2025-09-05T20:52:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения введены в Днепропетровске на востоке Украины после взрывов в ночь на пятницу, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в регионе. &quot;Графики отключений света введены в Днепре (Днепропетровске -ред.) с субботы после прилетов&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале &quot;Страны.ua&quot;.Согласно данным украинских журналистов, электроэнергию в городе будут включать только по 12 часов в сутки. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения введены в Днепропетровске на востоке Украины после взрывов в ночь на пятницу, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в регионе.
"Графики отключений света введены в Днепре (Днепропетровске -ред.) с субботы после прилетов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".

Согласно данным украинских журналистов, электроэнергию в городе будут включать только по 12 часов в сутки.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
