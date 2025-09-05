В Днепропетровске ввели графики отключения света
В Днепропетровске после ночных взрывов ввели графики отключения света
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения введены в Днепропетровске на востоке Украины после взрывов в ночь на пятницу, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в регионе.
«
"Графики отключений света введены в Днепре (Днепропетровске -ред.) с субботы после прилетов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Согласно данным украинских журналистов, электроэнергию в городе будут включать только по 12 часов в сутки.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18