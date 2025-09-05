https://ria.ru/20250905/delo-2040043640.html
После сообщений об истязании животных на передержке в Чехове завели дело
После сообщений об истязании животных на передержке в Чехове завели дело - РИА Новости, 05.09.2025
После сообщений об истязании животных на передержке в Чехове завели дело
Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Чехове после сообщений об издевательствах над собаками на передержке, сообщает СК Подмосковья в... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05
2025-09-05T16:31:00+03:00
2025-09-05T16:47:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Чехове после сообщений об издевательствах над собаками на передержке, сообщает СК Подмосковья в Telegram-канале."В Чехове возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ о жестоком обращении с домашними животными в одном из пунктов передержки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 245 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что предварительно установлено, что жительница села Шарапово Чеховского городского округа, оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, жестоко с ними обращалась, истязала их побоями, применяя к собакам электрошоковые ошейники. Кроме того, животные содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло получение увечий в виде ссадин.Как уточнили в СК, следователем проводится осмотр места содержания животных, устанавливаются их собственники и изучается документация. Также запланировано проведение допросов.
После сообщений об истязании животных на передержке в Чехове завели дело
