После сообщений об истязании животных на передержке в Чехове завели дело
16:31 05.09.2025 (обновлено: 16:47 05.09.2025)
После сообщений об истязании животных на передержке в Чехове завели дело
После сообщений об истязании животных на передержке в Чехове завели дело
происшествия
чехов
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Чехове после сообщений об издевательствах над собаками на передержке, сообщает СК Подмосковья в Telegram-канале."В Чехове возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ о жестоком обращении с домашними животными в одном из пунктов передержки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 245 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что предварительно установлено, что жительница села Шарапово Чеховского городского округа, оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, жестоко с ними обращалась, истязала их побоями, применяя к собакам электрошоковые ошейники. Кроме того, животные содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло получение увечий в виде ссадин.Как уточнили в СК, следователем проводится осмотр места содержания животных, устанавливаются их собственники и изучается документация. Также запланировано проведение допросов.
чехов
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, чехов, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Чехов, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
После сообщений об истязании животных на передержке в Чехове завели дело

В Чехове завели дело о жестоком обращении с животными в зоогостинице

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЗоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Чехове после сообщений об издевательствах над собаками на передержке, сообщает СК Подмосковья в Telegram-канале.
Чехове возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ о жестоком обращении с домашними животными в одном из пунктов передержки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 245 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительно установлено, что жительница села Шарапово Чеховского городского округа, оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, жестоко с ними обращалась, истязала их побоями, применяя к собакам электрошоковые ошейники. Кроме того, животные содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло получение увечий в виде ссадин.
Как уточнили в СК, следователем проводится осмотр места содержания животных, устанавливаются их собственники и изучается документация. Также запланировано проведение допросов.
ПроисшествияЧеховМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Заголовок открываемого материала