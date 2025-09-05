https://ria.ru/20250905/delo-2039882586.html

На Украине уничтожают судебную систему, заявил Путин

На Украине уничтожают судебную систему, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

На Украине уничтожают судебную систему, заявил Путин

На Украине дело дошло до уничтожения судебной системы как таковой, заявил президент России Владимир Путин.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На Украине дело дошло до уничтожения судебной системы как таковой, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Там (на Украине - ред.) дело дошло до уничтожения судебной системы как таковой", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

