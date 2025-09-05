https://ria.ru/20250905/delo-2039882586.html
На Украине уничтожают судебную систему, заявил Путин
На Украине уничтожают судебную систему, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
На Украине уничтожают судебную систему, заявил Путин
На Украине дело дошло до уничтожения судебной системы как таковой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:17:00+03:00
2025-09-05T09:17:00+03:00
2025-09-05T12:03:00+03:00
владимир путин
украина
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039877499_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_625e64d3cc19ceec7dbe19342a64854a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На Украине дело дошло до уничтожения судебной системы как таковой, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Там (на Украине - ред.) дело дошло до уничтожения судебной системы как таковой", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039882293.html
украина
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039877499_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_74ec056788036b0880f479e0c3e620e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет
Владимир Путин, Украина, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
На Украине уничтожают судебную систему, заявил Путин
Путин заявил о крахе судебной системы Украины