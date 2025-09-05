https://ria.ru/20250905/cnn-2039888480.html
СМИ обратили внимание на важную деталь в отношениях Путина и Трампа
СМИ обратили внимание на важную деталь в отношениях Путина и Трампа - РИА Новости, 05.09.2025
СМИ обратили внимание на важную деталь в отношениях Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп сошлись во мнении о том, что европейские страны выступают препятствием для урегулирования конфликта на Украине, пишет CNN. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп сошлись во мнении о том, что европейские страны выступают препятствием для урегулирования конфликта на Украине, пишет CNN."Они снова на одной волне. Президенты США и России теперь делают особый акцент на Европе", — говорится в публикации.В четверг прошла встреча так называемой коалиции желающих в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней также присутствовал Владимир Зеленский. Американский лидер присоединился к ним по видеосвязи.Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что у участников встречи состоялся горячий телефонный разговор. Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома уточнило, что Трамп потребовал отказаться от закупок российской нефти.
