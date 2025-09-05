Рейтинг@Mail.ru
Аглая Тарасова заявила в суде, что совершила ошибку
16:35 05.09.2025
Аглая Тарасова заявила в суде, что совершила ошибку
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Задержанная по делу о наркотиках актриса Аглая Тарасова заявила в суде, что совершила ошибку. Домодедовский городской суд отказал актрисе в просьбе закрыть рассмотрение вопроса об избрании ей домашнего ареста.В пятницу источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о задержании Тарасовой с 0,38 грамм наркотиков в аэропорту "Домодедово". Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп 2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Задержанная по делу о наркотиках актриса Аглая Тарасова заявила в суде, что совершила ошибку.
Домодедовский городской суд отказал актрисе в просьбе закрыть рассмотрение вопроса об избрании ей домашнего ареста.
В пятницу источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о задержании Тарасовой с 0,38 грамм наркотиков в аэропорту "Домодедово". Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп 2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).
