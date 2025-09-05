В Брянской области будут судить экс-сотрудницу полиции за передачу данных
Бывшую сотрудницу полиции будут судить за передачу персональных данных
Зал судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Бывшую сотрудницу полиции Брянской области, передавшую персональные данные свыше 500 граждан для продажи, будут судить за превышение должностных полномочий и неправомерный доступ к компьютерной информации, сообщили в СУСК РФ по Брянской области и областной прокуратуре.
"По версии следствия, в 2024-2025 годах сотрудница полиции (1992 года рождения), имея доступ к автоматизированным базам данных МВД, содержащим персональные данные о гражданах, транспортных средствах и иные охраняемые законом сведения, по просьбе своего знакомого осуществляла выгрузку интересующей информации и в дальнейшем передавала ему. Тот продавал ее третьим лицам. В результате преступных действий нарушены конституционные права не менее 575 граждан", – говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Фигуранткой, как уточнили в СУСК, является бывший помощник оперативного дежурного дежурной части отделения полиции, она обвиняется в совершении 34 преступлений по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным ведомства, обвиняемая полностью признала вину и раскаялась.
Уголовное дело направлено в Суземский районный суд, добавили в прокуратуре.
По делу о пытках на автомойке на Урале арестовали экс-полицейского
26 августа, 20:18