Рейтинг@Mail.ru
Чемезов назвал варианты борьбы с дронами противника - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/chemezov-2040103639.html
Чемезов назвал варианты борьбы с дронами противника
Чемезов назвал варианты борьбы с дронами противника - РИА Новости, 05.09.2025
Чемезов назвал варианты борьбы с дронами противника
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что у России есть много вариантов борьбы с дронами противника. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T21:48:00+03:00
2025-09-05T21:48:00+03:00
безопасность
россия
сергей чемезов
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575044444_0:261:2829:1852_1920x0_80_0_0_3fdfe36f9fe473bb01d142fe20485c69.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что у России есть много вариантов борьбы с дронами противника. "Средства борьбы сегодня могут быть разные. Прежде всего, РЭБ... либо лазерная установка, которая сжигает, либо наш "Панцирь". По большим (целям - ред.) - это, конечно, ракеты. Сейчас еще есть пулеметы спаренные. Сейчас очень много установок, которые используются для уничтожения", - сказал Чемезов журналистам. Есть варианты и в борьбе с "роем" мелких дронов, добавил он. "Конечно, ставят и сетки мелкие, защищают наши объекты. Там вариантов сейчас масса", - сказал Чемезов.
https://ria.ru/20250617/rosteh-2023343800.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575044444_110:0:2829:2039_1920x0_80_0_0_95704625af354d9982f653623fbecd38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей чемезов, ростех
Безопасность, Россия, Сергей Чемезов, Ростех
Чемезов назвал варианты борьбы с дронами противника

Чемезов заявил, что у РФ есть много вариантов борьбы с беспилотниками противника

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что у России есть много вариантов борьбы с дронами противника.
«
"Средства борьбы сегодня могут быть разные. Прежде всего, РЭБ... либо лазерная установка, которая сжигает, либо наш "Панцирь". По большим (целям - ред.) - это, конечно, ракеты. Сейчас еще есть пулеметы спаренные. Сейчас очень много установок, которые используются для уничтожения", - сказал Чемезов журналистам.
Есть варианты и в борьбе с "роем" мелких дронов, добавил он.
"Конечно, ставят и сетки мелкие, защищают наши объекты. Там вариантов сейчас масса", - сказал Чемезов.
Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Путину доложили о создании новой системы РЭБ против дронов
17 июня, 15:18
 
БезопасностьРоссияСергей ЧемезовРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала