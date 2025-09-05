Чемезов назвал варианты борьбы с дронами противника

https://ria.ru/20250905/chemezov-2040103639.html

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что у России есть много вариантов борьбы с дронами противника. РИА Новости, 05.09.2025

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что у России есть много вариантов борьбы с дронами противника. "Средства борьбы сегодня могут быть разные. Прежде всего, РЭБ... либо лазерная установка, которая сжигает, либо наш "Панцирь". По большим (целям - ред.) - это, конечно, ракеты. Сейчас еще есть пулеметы спаренные. Сейчас очень много установок, которые используются для уничтожения", - сказал Чемезов журналистам. Есть варианты и в борьбе с "роем" мелких дронов, добавил он. "Конечно, ставят и сетки мелкие, защищают наши объекты. Там вариантов сейчас масса", - сказал Чемезов.

