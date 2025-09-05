Рейтинг@Mail.ru
В Чехове владелицу зоогостиницы обвинили в издевательстве над животными - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 05.09.2025 (обновлено: 12:48 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/chehov-2039941685.html
В Чехове владелицу зоогостиницы обвинили в издевательстве над животными
В Чехове владелицу зоогостиницы обвинили в издевательстве над животными - РИА Новости, 05.09.2025
В Чехове владелицу зоогостиницы обвинили в издевательстве над животными
В подмосковном городе Чехове полицейские начали проверку в отношении владелицы сервиса передержки собак, которую подозревают в жестоком обращении с животными,... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:48:00+03:00
2025-09-05T12:48:00+03:00
происшествия
чехов
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039942320_0:404:960:944_1920x0_80_0_0_3dc221378392ae391c00f67c3fbd190c.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В подмосковном городе Чехове полицейские начали проверку в отношении владелицы сервиса передержки собак, которую подозревают в жестоком обращении с животными, сообщила пресс-служба областного главка МВД."В ОМВД России "Чеховский" поступило заявление о ненадлежащем оказании услуг по передержке домашних животных в частном доме, расположенном на территории городского округа Чехов. Указывается, что питомцы истощены и содержатся в антисанитарных условиях", — говорится в релизе.Сервис передержки организован в частном доме. Владелица, называвшая себя профессиональным кинологом, утверждала, что собаки получают "воспитание" и "коррекцию поведения". За услуги она требовала три с половиной тысячи рублей в сутки. Женщина рассказывала, что занятия проходят несколько раз в день и о собаках хорошо заботятся. Она подчеркивала, что хозяевам на занятия приезжать не нужно.Певица Мона, чьи питомцы находились там на передержке, опубликовала в Telegram-канале фото и видео, на которых животные сидят в клетках в собственных экскрементах и крови, одна из собак до крови разгрызла себе хвост. На одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина призналась в избиении другой собаки, у которой была глубокая рана под глазом. "Передержка "под ключ". Так назывался ад, в котором жили мои собаки. Я отдавала собак в руки "кинолога" с полной уверенностью, что проблема с туалетом решится. Как итог: Даки сейчас у тети, и они переучивают собаку. Мы не могли понять, почему она переворачивает клетку с обезьяной и находится в таком стрессе? Почему они за пять месяцев не приучились к туалету с профессионалом. Все оказалось куда хуже, чем я могла себе представить. То, что происходило с моими собаками, я не могу описать словами. Это сделали не люди — это звери. Сейчас еду в машине с тем самым "кинологом" по имени Карина. Чтобы она при мне позвонила всем хозяевам и отдала собак сегодня же. Пишу, и сердце кровью обливается. История будет долгой. Но я это так не оставлю", — написала артистка.Она добавила, что одна из ее собак сидела в клетке взаперти с поносом. По словам певицы, на нее надевали ошейник, который бьет током. Животное прогрызло клетку, все прутья были в крови. Пост о жестоком обращении с животными опубликовали в общем чате, где состояли более 50 владельцев собак. До поздней ночи они приезжали и забирали питомцев, некоторых взяли на передержку неравнодушные люди. К сегодняшнему утру всех собак разобрали, сообщила Мона. Чеховская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.
https://ria.ru/20250420/prestuplenie-2012346613.html
https://ria.ru/20250821/primore-2036787974.html
https://ria.ru/20250704/sud-2027175017.html
чехов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039942320_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_f6feab477679b3a891f07351eea639c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чехов, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Чехов, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Чехове владелицу зоогостиницы обвинили в издевательстве над животными

В Чехове владелицу зоогостиницы заподозрили в жестоком обращении с собаками

© Фото : MONA/TelegramЗоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : MONA/Telegram
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В подмосковном городе Чехове полицейские начали проверку в отношении владелицы сервиса передержки собак, которую подозревают в жестоком обращении с животными, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
ОМВД России "Чеховский" поступило заявление о ненадлежащем оказании услуг по передержке домашних животных в частном доме, расположенном на территории городского округа Чехов. Указывается, что питомцы истощены и содержатся в антисанитарных условиях", — говорится в релизе.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В России за год почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными
20 апреля, 06:35
Сервис передержки организован в частном доме. Владелица, называвшая себя профессиональным кинологом, утверждала, что собаки получают "воспитание" и "коррекцию поведения". За услуги она требовала три с половиной тысячи рублей в сутки. Женщина рассказывала, что занятия проходят несколько раз в день и о собаках хорошо заботятся. Она подчеркивала, что хозяевам на занятия приезжать не нужно.
Певица Мона, чьи питомцы находились там на передержке, опубликовала в Telegram-канале фото и видео, на которых животные сидят в клетках в собственных экскрементах и крови, одна из собак до крови разгрызла себе хвост. На одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина призналась в избиении другой собаки, у которой была глубокая рана под глазом.
© Фото : MONA/TelegramЗоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
© Фото : MONA/Telegram
1 из 2
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЗоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
2 из 2
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
© Фото : MONA/Telegram
1 из 2
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
2 из 2
"Передержка "под ключ". Так назывался ад, в котором жили мои собаки. Я отдавала собак в руки "кинолога" с полной уверенностью, что проблема с туалетом решится. Как итог: Даки сейчас у тети, и они переучивают собаку. Мы не могли понять, почему она переворачивает клетку с обезьяной и находится в таком стрессе? Почему они за пять месяцев не приучились к туалету с профессионалом. Все оказалось куда хуже, чем я могла себе представить. То, что происходило с моими собаками, я не могу описать словами. Это сделали не люди — это звери. Сейчас еду в машине с тем самым "кинологом" по имени Карина. Чтобы она при мне позвонила всем хозяевам и отдала собак сегодня же. Пишу, и сердце кровью обливается. История будет долгой. Но я это так не оставлю", — написала артистка.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Приморье ищут мужчину, который вывез котов в мешках в заброшенное здание
21 августа, 16:46
Она добавила, что одна из ее собак сидела в клетке взаперти с поносом. По словам певицы, на нее надевали ошейник, который бьет током. Животное прогрызло клетку, все прутья были в крови.
Пост о жестоком обращении с животными опубликовали в общем чате, где состояли более 50 владельцев собак. До поздней ночи они приезжали и забирали питомцев, некоторых взяли на передержку неравнодушные люди. К сегодняшнему утру всех собак разобрали, сообщила Мона.
Чеховская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Якутске двух девушек осудили за жестокое обращение с кошкой
4 июля, 13:58
 
ПроисшествияЧеховМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала