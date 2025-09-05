https://ria.ru/20250905/chehov-2039941685.html

В Чехове владелицу зоогостиницы обвинили в издевательстве над животными

В Чехове владелицу зоогостиницы обвинили в издевательстве над животными - РИА Новости, 05.09.2025

В Чехове владелицу зоогостиницы обвинили в издевательстве над животными

В подмосковном городе Чехове полицейские начали проверку в отношении владелицы сервиса передержки собак, которую подозревают в жестоком обращении с животными,... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T11:48:00+03:00

2025-09-05T11:48:00+03:00

2025-09-05T12:48:00+03:00

происшествия

чехов

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039942320_0:404:960:944_1920x0_80_0_0_3dc221378392ae391c00f67c3fbd190c.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В подмосковном городе Чехове полицейские начали проверку в отношении владелицы сервиса передержки собак, которую подозревают в жестоком обращении с животными, сообщила пресс-служба областного главка МВД."В ОМВД России "Чеховский" поступило заявление о ненадлежащем оказании услуг по передержке домашних животных в частном доме, расположенном на территории городского округа Чехов. Указывается, что питомцы истощены и содержатся в антисанитарных условиях", — говорится в релизе.Сервис передержки организован в частном доме. Владелица, называвшая себя профессиональным кинологом, утверждала, что собаки получают "воспитание" и "коррекцию поведения". За услуги она требовала три с половиной тысячи рублей в сутки. Женщина рассказывала, что занятия проходят несколько раз в день и о собаках хорошо заботятся. Она подчеркивала, что хозяевам на занятия приезжать не нужно.Певица Мона, чьи питомцы находились там на передержке, опубликовала в Telegram-канале фото и видео, на которых животные сидят в клетках в собственных экскрементах и крови, одна из собак до крови разгрызла себе хвост. На одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина призналась в избиении другой собаки, у которой была глубокая рана под глазом. "Передержка "под ключ". Так назывался ад, в котором жили мои собаки. Я отдавала собак в руки "кинолога" с полной уверенностью, что проблема с туалетом решится. Как итог: Даки сейчас у тети, и они переучивают собаку. Мы не могли понять, почему она переворачивает клетку с обезьяной и находится в таком стрессе? Почему они за пять месяцев не приучились к туалету с профессионалом. Все оказалось куда хуже, чем я могла себе представить. То, что происходило с моими собаками, я не могу описать словами. Это сделали не люди — это звери. Сейчас еду в машине с тем самым "кинологом" по имени Карина. Чтобы она при мне позвонила всем хозяевам и отдала собак сегодня же. Пишу, и сердце кровью обливается. История будет долгой. Но я это так не оставлю", — написала артистка.Она добавила, что одна из ее собак сидела в клетке взаперти с поносом. По словам певицы, на нее надевали ошейник, который бьет током. Животное прогрызло клетку, все прутья были в крови. Пост о жестоком обращении с животными опубликовали в общем чате, где состояли более 50 владельцев собак. До поздней ночи они приезжали и забирали питомцев, некоторых взяли на передержку неравнодушные люди. К сегодняшнему утру всех собак разобрали, сообщила Мона. Чеховская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.

https://ria.ru/20250420/prestuplenie-2012346613.html

https://ria.ru/20250821/primore-2036787974.html

https://ria.ru/20250704/sud-2027175017.html

чехов

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чехов, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)