В Чехове владелицу зоогостиницы обвинили в издевательстве над животными

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В подмосковном городе Чехове полицейские начали проверку в отношении владелицы сервиса передержки собак, которую подозревают в жестоком обращении с животными, сообщила пресс-служба областного главка МВД."В ОМВД России "Чеховский" поступило заявление о ненадлежащем оказании услуг по передержке домашних животных в частном доме, расположенном на территории городского округа Чехов. Указывается, что питомцы истощены и содержатся в антисанитарных условиях", — говорится в релизе.Сервис передержки организован в частном доме. Владелица, называвшая себя профессиональным кинологом, утверждала, что собаки получают "воспитание" и "коррекцию поведения". За услуги она требовала три с половиной тысячи рублей в сутки. Женщина рассказывала, что занятия проходят несколько раз в день и о собаках хорошо заботятся. Она подчеркивала, что хозяевам на занятия приезжать не нужно.Певица Мона, чьи питомцы находились там на передержке, опубликовала в Telegram-канале фото и видео, на которых животные сидят в клетках в собственных экскрементах и крови, одна из собак до крови разгрызла себе хвост. На одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина призналась в избиении другой собаки, у которой была глубокая рана под глазом. "Передержка "под ключ". Так назывался ад, в котором жили мои собаки. Я отдавала собак в руки "кинолога" с полной уверенностью, что проблема с туалетом решится. Как итог: Даки сейчас у тети, и они переучивают собаку. Мы не могли понять, почему она переворачивает клетку с обезьяной и находится в таком стрессе? Почему они за пять месяцев не приучились к туалету с профессионалом. Все оказалось куда хуже, чем я могла себе представить. То, что происходило с моими собаками, я не могу описать словами. Это сделали не люди — это звери. Сейчас еду в машине с тем самым "кинологом" по имени Карина. Чтобы она при мне позвонила всем хозяевам и отдала собак сегодня же. Пишу, и сердце кровью обливается. История будет долгой. Но я это так не оставлю", — написала артистка.Она добавила, что одна из ее собак сидела в клетке взаперти с поносом. По словам певицы, на нее надевали ошейник, который бьет током. Животное прогрызло клетку, все прутья были в крови. Пост о жестоком обращении с животными опубликовали в общем чате, где состояли более 50 владельцев собак. До поздней ночи они приезжали и забирали питомцев, некоторых взяли на передержку неравнодушные люди. К сегодняшнему утру всех собак разобрали, сообщила Мона. Чеховская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.
