Госветслужба проверит частный пункт передержки собак в Подмосковье
11:37 05.09.2025 (обновлено: 11:59 05.09.2025)
Госветслужба проверит частный пункт передержки собак в Подмосковье
происшествия
московская область (подмосковье)
чехов
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ветеринарные инспекторы Подмосковья проверят частный пункт передержки собак в Чехове, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что в частном пункте передержки для собак в подмосковном Чехове в антисанитарных условиях содержатся десятки животных, некоторые из них с ранами и травмами. "Ветеринарные инспекторы Госветслужбы Московской области выехали в указанный частный пункт передержки для проведения проверки", - рассказали в пресс-службе ведомства.
московская область (подмосковье)
чехов
происшествия, московская область (подмосковье), чехов
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Чехов
© Фото : MONA/TelegramЗоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ветеринарные инспекторы Подмосковья проверят частный пункт передержки собак в Чехове, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что в частном пункте передержки для собак в подмосковном Чехове в антисанитарных условиях содержатся десятки животных, некоторые из них с ранами и травмами.
"Ветеринарные инспекторы Госветслужбы Московской области выехали в указанный частный пункт передержки для проведения проверки", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Происшествия
 
 
