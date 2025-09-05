https://ria.ru/20250905/chehov-2039938068.html
Госветслужба проверит частный пункт передержки собак в Подмосковье
Госветслужба проверит частный пункт передержки собак в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2025
Госветслужба проверит частный пункт передержки собак в Подмосковье
05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ветеринарные инспекторы Подмосковья проверят частный пункт передержки собак в Чехове, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что в частном пункте передержки для собак в подмосковном Чехове в антисанитарных условиях содержатся десятки животных, некоторые из них с ранами и травмами. "Ветеринарные инспекторы Госветслужбы Московской области выехали в указанный частный пункт передержки для проведения проверки", - рассказали в пресс-службе ведомства.
