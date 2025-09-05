https://ria.ru/20250905/chast-2039811415.html

Лихачев оценил возможность международного сотрудничества по ЗАЭС

Лихачев оценил возможность международного сотрудничества по ЗАЭС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом международного сотрудничества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Возникает всегда вопрос, куда мы будем выдавать эти 6 гигаватт атомного электричества. Это большая цифра. Конечно, в первую очередь на наши территории, которые сейчас будут нуждаться в повышенном энергообеспечении... с возрождением этих регионов. Но в принципе какая-то часть электроэнергии может стать предметом международного сотрудничества", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в ходе Восточного экономического форума.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо в минувший вторник не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем формате с США и Украиной, если сложатся благоприятные обстоятельства, и что это обсуждалось с американской стороной.Сейчас "Росатом" ведет подготовку к перезапуску Запорожской АЭС, на которой эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт каждый.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

