Лихачев оценил возможность международного сотрудничества по ЗАЭС
Лихачев оценил возможность международного сотрудничества по ЗАЭС - РИА Новости, 05.09.2025
Лихачев оценил возможность международного сотрудничества по ЗАЭС
Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом международного сотрудничества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T03:32:00+03:00
2025-09-05T03:32:00+03:00
2025-09-05T04:15:00+03:00
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом международного сотрудничества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Возникает всегда вопрос, куда мы будем выдавать эти 6 гигаватт атомного электричества. Это большая цифра. Конечно, в первую очередь на наши территории, которые сейчас будут нуждаться в повышенном энергообеспечении... с возрождением этих регионов. Но в принципе какая-то часть электроэнергии может стать предметом международного сотрудничества", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в ходе Восточного экономического форума.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо в минувший вторник не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем формате с США и Украиной, если сложатся благоприятные обстоятельства, и что это обсуждалось с американской стороной.Сейчас "Росатом" ведет подготовку к перезапуску Запорожской АЭС, на которой эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт каждый.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Новости
ru-RU
Лихачев оценил возможность международного сотрудничества по ЗАЭС
Лихачев: часть электроэнергии с ЗАЭС может стать предметом сотрудничества