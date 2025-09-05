Рейтинг@Mail.ru
03:32 05.09.2025 (обновлено: 04:15 05.09.2025)
Лихачев оценил возможность международного сотрудничества по ЗАЭС
Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом международного сотрудничества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.09.2025
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом международного сотрудничества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Возникает всегда вопрос, куда мы будем выдавать эти 6 гигаватт атомного электричества. Это большая цифра. Конечно, в первую очередь на наши территории, которые сейчас будут нуждаться в повышенном энергообеспечении... с возрождением этих регионов. Но в принципе какая-то часть электроэнергии может стать предметом международного сотрудничества", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в ходе Восточного экономического форума.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо в минувший вторник не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем формате с США и Украиной, если сложатся благоприятные обстоятельства, и что это обсуждалось с американской стороной.Сейчас "Росатом" ведет подготовку к перезапуску Запорожской АЭС, на которой эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт каждый.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэф-2025
Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ВЭФ-2025
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом международного сотрудничества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Возникает всегда вопрос, куда мы будем выдавать эти 6 гигаватт атомного электричества. Это большая цифра. Конечно, в первую очередь на наши территории, которые сейчас будут нуждаться в повышенном энергообеспечении... с возрождением этих регионов. Но в принципе какая-то часть электроэнергии может стать предметом международного сотрудничества", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в ходе Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо в минувший вторник не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем формате с США и Украиной, если сложатся благоприятные обстоятельства, и что это обсуждалось с американской стороной.
Сейчас "Росатом" ведет подготовку к перезапуску Запорожской АЭС, на которой эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт каждый.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Алексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ВЭФ-2025
 
 
