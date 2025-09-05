https://ria.ru/20250905/britaniya-2040072270.html
Главу МИД Британии назначили вице-премьером
Главу МИД Британии назначили вице-премьером - РИА Новости, 05.09.2025
Главу МИД Британии назначили вице-премьером
Главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми назначили вице-премьером страны после отставки с этой должности Анджелы Рэйнер, сообщают британские СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми назначили вице-премьером страны после отставки с этой должности Анджелы Рэйнер, сообщают британские СМИ со ссылкой на источники.В пятницу заместитель премьера Великобритании и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Рэйнер ушла в отставку из-за скандала, связанного с неуплатой налогов. Позже в отставку ушла также лидер палаты общин Люси Пауэлл."Источник подтвердил, что бывший министр иностранных дел Дэвид Лэмми станет заместителем премьер-министра и министром юстиции", - пишет Guardian.
