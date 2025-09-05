Рейтинг@Mail.ru
Главу МИД Британии назначили вице-премьером - РИА Новости, 05.09.2025
18:06 05.09.2025 (обновлено: 18:29 05.09.2025)
Главу МИД Британии назначили вице-премьером
в мире
дэвид лэмми
великобритания
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми назначили вице-премьером страны после отставки с этой должности Анджелы Рэйнер, сообщают британские СМИ со ссылкой на источники.В пятницу заместитель премьера Великобритании и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Рэйнер ушла в отставку из-за скандала, связанного с неуплатой налогов. Позже в отставку ушла также лидер палаты общин Люси Пауэлл."Источник подтвердил, что бывший министр иностранных дел Дэвид Лэмми станет заместителем премьер-министра и министром юстиции", - пишет Guardian.
великобритания
в мире, дэвид лэмми, великобритания
В мире, Дэвид Лэмми, Великобритания
© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми назначили вице-премьером страны после отставки с этой должности Анджелы Рэйнер, сообщают британские СМИ со ссылкой на источники.
В пятницу заместитель премьера Великобритании и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Рэйнер ушла в отставку из-за скандала, связанного с неуплатой налогов. Позже в отставку ушла также лидер палаты общин Люси Пауэлл.
"Источник подтвердил, что бывший министр иностранных дел Дэвид Лэмми станет заместителем премьер-министра и министром юстиции", - пишет Guardian.
Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Новой главой МИД Британии назначили Иветт Купер
В миреДэвид ЛэммиВеликобритания
 
 
