Рейтинг@Mail.ru
Зампремьера Британии ушла в отставку после налогового скандала - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 05.09.2025 (обновлено: 15:52 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/britaniya-2040032396.html
Зампремьера Британии ушла в отставку после налогового скандала
Зампремьера Британии ушла в отставку после налогового скандала - РИА Новости, 05.09.2025
Зампремьера Британии ушла в отставку после налогового скандала
Заместитель премьер-министра Великобритании и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Анджела Рэйнер ушла в отставку из-за... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T15:50:00+03:00
2025-09-05T15:52:00+03:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957733765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1af844c09e1e2a82cf453ac7ad1ebb8.jpg
ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости. Заместитель премьер-министра Великобритании и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Анджела Рэйнер ушла в отставку из-за скандала, связанного с неуплатой налогов, передает телеканал ITV. "Анджела Рэйнер ушла в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра жилищного хозяйства после того, как независимое этическое расследование выявило, что она нарушила министерский кодекс", - сообщает телеканал. По информации телеканала, Рэйнер не заплатила налоговую надбавку за квартиру стоимостью 800 тысяч фунтов стерлингов, которая является ее вторым жильем. Несколько недель она утверждала, что не знала о надбавке, так как продала долю в своем семейном доме. Однако после консультации с юридической фирмой она признала, что совершила ошибку. Сама Рэйнер заявила, что "ее намерения состояли только в том, чтобы заплатить верную сумму". "Я глубоко сожалею о своем решении не запросить дополнительной консультации со специалистами по налогам, учитывая мою должность министра жилищного хозяйства и мою сложную семейную ситуацию. Я полностью беру на себя ответственность за эту ошибку", - написала Рэйнер в письме премьер- министру Великобритании Киру Стармеру, которое она опубликовала в своем аккаунте в Х. Новость встретили бурными аплодисментами участники проходящей в эти минуты в Бирмингеме конференции правопопулистской партии Reform UK, передает корреспондент РИА Новости. Новость залу озвучил со сцены председатель партии Дэвид Булл, заявив, что правительство лейбористов "разваливается на глазах".
https://ria.ru/20250510/smi-2016174755.html
https://ria.ru/20241123/ministr-1985375323.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957733765_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_abcb0d3dd936714bd2dd248db963432e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Зампремьера Британии ушла в отставку после налогового скандала

ITV: зампремьера Британии ушла в отставку из-за скандала с неуплатой налогов

© AP Photo / Jon SuperБританский политик Анджела Рэйнер
Британский политик Анджела Рэйнер - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Jon Super
Британский политик Анджела Рэйнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости. Заместитель премьер-министра Великобритании и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Анджела Рэйнер ушла в отставку из-за скандала, связанного с неуплатой налогов, передает телеканал ITV.
«
"Анджела Рэйнер ушла в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра жилищного хозяйства после того, как независимое этическое расследование выявило, что она нарушила министерский кодекс", - сообщает телеканал.
Бен Ки - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Глава ВМС Британии досрочно покинул пост из-за женщины, пишут СМИ
10 мая, 10:18
По информации телеканала, Рэйнер не заплатила налоговую надбавку за квартиру стоимостью 800 тысяч фунтов стерлингов, которая является ее вторым жильем. Несколько недель она утверждала, что не знала о надбавке, так как продала долю в своем семейном доме. Однако после консультации с юридической фирмой она признала, что совершила ошибку.
Сама Рэйнер заявила, что "ее намерения состояли только в том, чтобы заплатить верную сумму".
«
"Я глубоко сожалею о своем решении не запросить дополнительной консультации со специалистами по налогам, учитывая мою должность министра жилищного хозяйства и мою сложную семейную ситуацию. Я полностью беру на себя ответственность за эту ошибку", - написала Рэйнер в письме премьер- министру Великобритании Киру Стармеру, которое она опубликовала в своем аккаунте в Х.
Новость встретили бурными аплодисментами участники проходящей в эти минуты в Бирмингеме конференции правопопулистской партии Reform UK, передает корреспондент РИА Новости. Новость залу озвучил со сцены председатель партии Дэвид Булл, заявив, что правительство лейбористов "разваливается на глазах".
Рэйчел Ривз - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Times уличила министра финансов Британии во лжи об опыте работы экономистом
23 ноября 2024, 18:54
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала