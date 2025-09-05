https://ria.ru/20250905/britaniya-2040032396.html
Зампремьера Британии ушла в отставку после налогового скандала
Зампремьера Британии ушла в отставку после налогового скандала - РИА Новости, 05.09.2025
Зампремьера Британии ушла в отставку после налогового скандала
Заместитель премьер-министра Великобритании и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Анджела Рэйнер ушла в отставку из-за... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T15:50:00+03:00
2025-09-05T15:50:00+03:00
2025-09-05T15:52:00+03:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957733765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1af844c09e1e2a82cf453ac7ad1ebb8.jpg
ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости. Заместитель премьер-министра Великобритании и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Анджела Рэйнер ушла в отставку из-за скандала, связанного с неуплатой налогов, передает телеканал ITV. "Анджела Рэйнер ушла в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра жилищного хозяйства после того, как независимое этическое расследование выявило, что она нарушила министерский кодекс", - сообщает телеканал. По информации телеканала, Рэйнер не заплатила налоговую надбавку за квартиру стоимостью 800 тысяч фунтов стерлингов, которая является ее вторым жильем. Несколько недель она утверждала, что не знала о надбавке, так как продала долю в своем семейном доме. Однако после консультации с юридической фирмой она признала, что совершила ошибку. Сама Рэйнер заявила, что "ее намерения состояли только в том, чтобы заплатить верную сумму". "Я глубоко сожалею о своем решении не запросить дополнительной консультации со специалистами по налогам, учитывая мою должность министра жилищного хозяйства и мою сложную семейную ситуацию. Я полностью беру на себя ответственность за эту ошибку", - написала Рэйнер в письме премьер- министру Великобритании Киру Стармеру, которое она опубликовала в своем аккаунте в Х. Новость встретили бурными аплодисментами участники проходящей в эти минуты в Бирмингеме конференции правопопулистской партии Reform UK, передает корреспондент РИА Новости. Новость залу озвучил со сцены председатель партии Дэвид Булл, заявив, что правительство лейбористов "разваливается на глазах".
https://ria.ru/20250510/smi-2016174755.html
https://ria.ru/20241123/ministr-1985375323.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957733765_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_abcb0d3dd936714bd2dd248db963432e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Зампремьера Британии ушла в отставку после налогового скандала
ITV: зампремьера Британии ушла в отставку из-за скандала с неуплатой налогов
ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости.
Заместитель премьер-министра Великобритании и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Анджела Рэйнер ушла в отставку из-за скандала, связанного с неуплатой налогов, передает телеканал ITV
.
«
"Анджела Рэйнер ушла в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра жилищного хозяйства после того, как независимое этическое расследование выявило, что она нарушила министерский кодекс", - сообщает телеканал.
По информации телеканала, Рэйнер не заплатила налоговую надбавку за квартиру стоимостью 800 тысяч фунтов стерлингов, которая является ее вторым жильем. Несколько недель она утверждала, что не знала о надбавке, так как продала долю в своем семейном доме. Однако после консультации с юридической фирмой она признала, что совершила ошибку.
Сама Рэйнер заявила, что "ее намерения состояли только в том, чтобы заплатить верную сумму".
«
"Я глубоко сожалею о своем решении не запросить дополнительной консультации со специалистами по налогам, учитывая мою должность министра жилищного хозяйства и мою сложную семейную ситуацию. Я полностью беру на себя ответственность за эту ошибку", - написала Рэйнер в письме премьер- министру Великобритании Киру Стармеру, которое она опубликовала в своем аккаунте в Х
.
Новость встретили бурными аплодисментами участники проходящей в эти минуты в Бирмингеме конференции правопопулистской партии Reform UK, передает корреспондент РИА Новости. Новость залу озвучил со сцены председатель партии Дэвид Булл, заявив, что правительство лейбористов "разваливается на глазах".