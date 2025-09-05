СМИ: мигранта в Британии признали виновным в изнасиловании
Guardian: мигранта из Эфиопии в Британии признали виновным в изнасиловании
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мигрант из Эфиопии, спровоцировавший массовые протесты в британском городе Эппинг нападениями на местных жительниц и проживавший в местном отеле, признан виновным в изнасиловании девочки и женщины, пишет британская газета Guardian.
В августе власти города Эппинга близ Лондона начали добиваться закрытия местной гостиницы с беженцами The Bell. Ранее из-за гостиницы в городе возникли беспорядки на фоне суда над эфиопским мигрантом Хадушем Герберсласи Кебату, обвиняемым в изнасиловании.
"Проситель убежища, который проживал в эссексском отеле, ставшем центром протестов, был признан виновным в сексуальном насилии в отношении 14-летней девочки и женщины", - говорится в статье.
Отмечается, что окружной судья Кристофер Уильямс также признал Кебату виновным по одному пункту обвинения в склонении несовершеннолетней к участию в сексуальной связи и одному пункту обвинения в домогательствах без насилия.
Судья добавил, что приговор Кебату будет вынесен 23 сентября.
Ранее местные власти в своем иске заявили, что существует "явный риск дальнейшей эскалации напряженности в обществе" и что данная практика не соответствует правилам городского зонирования. Суд ввел временный запрет на размещение беженцев в гостинице на время разбирательства, однако МВД добилось отмены запрета. После кратковременного успеха Эппинга многие региональные власти заявили о намерении принять аналогичные меры.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.