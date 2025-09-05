https://ria.ru/20250905/brend-2039804685.html

Россияне стали больше доверять отечественным брендам, заявил Чекушов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россияне стали лучше относиться к отечественным брендам и доверять российской продукции, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума. "Сто процентов. В первую очередь потребительский сектор", - ответил Чекушов на вопрос, стали ли российские потребители доверять отечественным брендам и лучше относиться к ним. Замглавы Минпромторга РФ добавил, что ведомство и бизнес заинтересованы в поставках на торговые полки товаров российских производителей, потому что это в первую очередь обеспечивает стабильность. "Это стабильность, ты не думаешь о том, что завтра прекратят поставки. Нас, к сожалению, за эти годы научили верить только себе, но, к счастью для нас, мы развиваем свою российскую промышленность", - заключил Чекушов. Минпромторг РФ в конце августа представил законопроект, которым предлагается с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

