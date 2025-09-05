https://ria.ru/20250905/brechalov-2039913348.html

Удмуртия получит средства на создание инфраструктуры промпарка в Глазове

2025-09-05T10:42:00+03:00

УФА, 5 сен - РИА Новости. Удмуртия получит казначейский инфраструктурный кредит на сумму более 315 миллионов рублей под 3% годовых на создание инфраструктуры промышленного парка в городе Глазове, сообщил глава региона Александр Бречалов. В пресс-службе руководителя республики уточнили, что эти средства пойдут на строительство и подключение всех необходимых коммуникаций внутри площадки глазовского промпарка. Соответствующее решение озвучил накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию. В режиме видео-конференц-связи участники совещания обсуждали финансирование проектов с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов. "В рамках реализации данного проекта планируется строительство внутриплощадочных сетей и иной инфраструктуры. Объем внебюджетных средств - более 5 млрд рублей. Ключевой партнер по развитию промпарка топливная компания Росатома "ТВЭЛ". Все соглашения подписаны. Ожидаем дополнительные поступления налогов в течение срока использования КИКа — почти 6 млрд рублей", - доложил вице-премьеру страны глава Удмуртии Александр Бречалов. Отмечается, что "заявку Удмуртии одобрил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин". "Республика получит казначейский инфраструктурный кредит на сумму 315,05 млн рублей. Это долгосрочный займ под 3% годовых. Мера поддержки регионов запущена в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина", - говорится в сообщении. "Продолжаем рассматривать проекты, на которые будут выделены казначейские инфраструктурные кредиты. Распределили еще чуть более 46 млрд рублей для 37 проектов в 14 регионах. Преимущественно это ЖКХ, в том числе строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, а также крупная заявка на приобретение 165 вагонов для Центрального транспортного узла. Кроме этого, отдельный пул КИК — это проекты в рамках конкурсного отбора. Штабом рассмотрели 15 проектов, которые могут быть признаны победителями, из 13 регионов. Все они имеют прямое отношение к повышению качества жизни наших граждан. Реализация одобренных инициатив позволит создать современную и комфортную среду, улучшить транспортную и коммунальную инфраструктуру, что в конечном итоге отразится на благополучии людей в регионах. Хочу подчеркнуть, что достижение целевых показателей реализации в программе КИК является ключевым и строго контролируемым параметром, поскольку речь идет об эффективном освоении средств и выполнении социальных обязательств перед гражданами", - приводятся слова Хуснуллина. В пресс-службе рассказали, что в Удмуртии средства будут направлены на строительство на территории промпарка в Глазове электрических подстанций, газораспределительного пункта, сети водоотведения, ливневой канализации, автодороги и тротуара, на установку наружного освещения, строительство противопожарных емкостей, сетей связи. "Сейчас к территории промпарка подводятся коммуникации за счет средств регионального бюджета. Напомним, сам промышленный парк располагается в районе Химмашевского шоссе. Его площадь более 20 гектаров. Резидентами парка будут высокотехнологичные предприятия республики. Первым из них станет завод по выпуску постоянных редкоземельных магнитов — это предприятие госкорпорации "Росатом". Специалисты регионального министерства экономики подбирают других резидентов промпарка. Для них предусмотрен ряд налоговых льгот. Кроме того, на территории промпарков можно запустить бизнес, не тратя время на поиски подходящего помещения. Развитие промышленных предприятий — одна из целей национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", - следует из релиза.

