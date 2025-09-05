https://ria.ru/20250905/bpla-2040103063.html

Чемезов рассказал о производстве двигателей для беспилотников

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Потоковое производство российских двигателей для беспилотников уже есть, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Сейчас уже делаем", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о производстве российских двигателей для беспилотников. "Да и потоковое делается. Конечно, делается", - добавил Чемезов в ответ на уточняющий вопрос.

экономика, сергей чемезов, ростех