Болгария раскрыла детали помощи "коалиции желающих"
Болгария выполнит обязательства как член "коалиции желающих" без отправки войск
Флаг Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Болгария выполнит свои обязательства как член "коалиции желающих" в рамках решений народного собрания (парламента страны), которые не предусматривают отправку войск на Украину, сообщило правительство.
Об этом заявил премьер-министр Росен Желязков на совместном брифинге с председателем Европейского совета Антонио Коштой.
"Желязков напомнил о решении болгарского парламента о том, что мы не будем отправлять войска на Украину", - говорится в коммюнике.
Премьер отметил, что участие Болгарии в "коалиции желающих" будет осуществляться в морской сфере посредством противоминных кораблей и вспомогательных судов, а в воздушной сфере – посредством аэропортов и другой вспомогательной инфраструктуры.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.