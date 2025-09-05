Рейтинг@Mail.ru
Болгария раскрыла детали помощи "коалиции желающих" - РИА Новости, 05.09.2025
02:24 05.09.2025
Болгария раскрыла детали помощи "коалиции желающих"
Болгария раскрыла детали помощи "коалиции желающих" - РИА Новости, 05.09.2025
Болгария раскрыла детали помощи "коалиции желающих"
Болгария выполнит свои обязательства как член "коалиции желающих" в рамках решений народного собрания (парламента страны), которые не предусматривают отправку... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T02:24:00+03:00
2025-09-05T02:24:00+03:00
в мире
украина
болгария
сша
дональд трамп
антониу кошта
владимир зеленский
нато
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Болгария выполнит свои обязательства как член "коалиции желающих" в рамках решений народного собрания (парламента страны), которые не предусматривают отправку войск на Украину, сообщило правительство. Об этом заявил премьер-министр Росен Желязков на совместном брифинге с председателем Европейского совета Антонио Коштой. "Желязков напомнил о решении болгарского парламента о том, что мы не будем отправлять войска на Украину", - говорится в коммюнике. Премьер отметил, что участие Болгарии в "коалиции желающих" будет осуществляться в морской сфере посредством противоминных кораблей и вспомогательных судов, а в воздушной сфере – посредством аэропортов и другой вспомогательной инфраструктуры. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
болгария
сша
в мире, украина, болгария, сша, дональд трамп, антониу кошта, владимир зеленский, нато, европейский совет
В мире, Украина, Болгария, США, Дональд Трамп, Антониу Кошта, Владимир Зеленский, НАТО, Европейский совет
Болгария раскрыла детали помощи "коалиции желающих"

Болгария выполнит обязательства как член "коалиции желающих" без отправки войск

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Болгария выполнит свои обязательства как член "коалиции желающих" в рамках решений народного собрания (парламента страны), которые не предусматривают отправку войск на Украину, сообщило правительство.
Об этом заявил премьер-министр Росен Желязков на совместном брифинге с председателем Европейского совета Антонио Коштой.
"Желязков напомнил о решении болгарского парламента о том, что мы не будем отправлять войска на Украину", - говорится в коммюнике.
Премьер отметил, что участие Болгарии в "коалиции желающих" будет осуществляться в морской сфере посредством противоминных кораблей и вспомогательных судов, а в воздушной сфере – посредством аэропортов и другой вспомогательной инфраструктуры.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В миреУкраинаБолгарияСШАДональд ТрампАнтониу КоштаВладимир ЗеленскийНАТОЕвропейский совет
 
 
