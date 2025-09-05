На Дальнем Востоке могут запустить преференциальный режим для бизнеса

https://ria.ru/20250905/biznes-2039840898.html

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2027 года запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2027 года запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Сейчас, с учётом накопленного успешного опыта, предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно, что называется, бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов запустить на всей, подчеркну, на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. И сделать это нужно с 1 января 2027 года. Речь идет о том, чтобы упростить использование инструментов поддержки предпринимателей, компаний, их новых проектов. Иными словами, куда бы ни пришел инвестор, в любой дальневосточный или арктический регион, город, поселок, он везде будет иметь право на льготы", - сказал Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума.Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

