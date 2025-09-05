Рейтинг@Mail.ru
Государство поддержит социально ориентированный бизнес, заявил Краснов - РИА Новости, 05.09.2025
04:21 05.09.2025 (обновлено: 07:07 05.09.2025)
Государство поддержит социально ориентированный бизнес, заявил Краснов
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов, отвечая на полях ВЭФ на вопрос о том, продолжит ли он заниматься правовой защитой бизнеса, если президент утвердит его кандидатуру на должность главы Верховного суда РФ, заявил, что время все расставит на свои места. Ранее Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда России. "Время все расставит на свои места. То, что касается бизнеса, я уже сказал", - ответил Краснов на вопрос о том, продолжит ли он заниматься правовой защитой бизнеса в случае утверждения на должность главы ВС РФ. Он добавил, что государство, безусловно, будет поддерживать социально ориентированный бизнес. "Я в этом просто убежден. И будет делать все для того, чтобы бизнесу было работать в России комфортно", - добавил глава ГП РФ.
россия, игорь краснов, вэф-2025
Россия, Игорь Краснов, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов, отвечая на полях ВЭФ на вопрос о том, продолжит ли он заниматься правовой защитой бизнеса, если президент утвердит его кандидатуру на должность главы Верховного суда РФ, заявил, что время все расставит на свои места.
Ранее Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда России.
"Время все расставит на свои места. То, что касается бизнеса, я уже сказал", - ответил Краснов на вопрос о том, продолжит ли он заниматься правовой защитой бизнеса в случае утверждения на должность главы ВС РФ.
Он добавил, что государство, безусловно, будет поддерживать социально ориентированный бизнес.
"Я в этом просто убежден. И будет делать все для того, чтобы бизнесу было работать в России комфортно", - добавил глава ГП РФ.
