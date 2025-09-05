https://ria.ru/20250905/biznes-2039812899.html
Государство поддержит социально ориентированный бизнес, заявил Краснов
Государство поддержит социально ориентированный бизнес, заявил Краснов - РИА Новости, 05.09.2025
Государство поддержит социально ориентированный бизнес, заявил Краснов
Генпрокурор России Игорь Краснов, отвечая на полях ВЭФ на вопрос о том, продолжит ли он заниматься правовой защитой бизнеса, если президент утвердит его... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T04:21:00+03:00
2025-09-05T04:21:00+03:00
2025-09-05T07:07:00+03:00
россия
игорь краснов
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039830626_0:269:3104:2015_1920x0_80_0_0_42782855b09ffc0f57fcd9e9efeb2429.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов, отвечая на полях ВЭФ на вопрос о том, продолжит ли он заниматься правовой защитой бизнеса, если президент утвердит его кандидатуру на должность главы Верховного суда РФ, заявил, что время все расставит на свои места. Ранее Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда России. "Время все расставит на свои места. То, что касается бизнеса, я уже сказал", - ответил Краснов на вопрос о том, продолжит ли он заниматься правовой защитой бизнеса в случае утверждения на должность главы ВС РФ. Он добавил, что государство, безусловно, будет поддерживать социально ориентированный бизнес. "Я в этом просто убежден. И будет делать все для того, чтобы бизнесу было работать в России комфортно", - добавил глава ГП РФ.
https://ria.ru/20250905/krasnov-2039809329.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039830626_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_0364eda92feb4919d3353df749093a7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, вэф-2025
Россия, Игорь Краснов, ВЭФ-2025
Государство поддержит социально ориентированный бизнес, заявил Краснов
Краснов: государство будет поддерживать социально ориентированный бизнес
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов, отвечая на полях ВЭФ на вопрос о том, продолжит ли он заниматься правовой защитой бизнеса, если президент утвердит его кандидатуру на должность главы Верховного суда РФ, заявил, что время все расставит на свои места.
Ранее Краснов
стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда России
.
"Время все расставит на свои места. То, что касается бизнеса, я уже сказал", - ответил Краснов на вопрос о том, продолжит ли он заниматься правовой защитой бизнеса в случае утверждения на должность главы ВС РФ.
Он добавил, что государство, безусловно, будет поддерживать социально ориентированный бизнес.
"Я в этом просто убежден. И будет делать все для того, чтобы бизнесу было работать в России комфортно", - добавил глава ГП РФ.