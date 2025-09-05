https://ria.ru/20250905/biznes-2039812899.html

Государство поддержит социально ориентированный бизнес, заявил Краснов

2025-09-05T04:21:00+03:00

россия

игорь краснов

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов, отвечая на полях ВЭФ на вопрос о том, продолжит ли он заниматься правовой защитой бизнеса, если президент утвердит его кандидатуру на должность главы Верховного суда РФ, заявил, что время все расставит на свои места. Ранее Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда России. "Время все расставит на свои места. То, что касается бизнеса, я уже сказал", - ответил Краснов на вопрос о том, продолжит ли он заниматься правовой защитой бизнеса в случае утверждения на должность главы ВС РФ. Он добавил, что государство, безусловно, будет поддерживать социально ориентированный бизнес. "Я в этом просто убежден. И будет делать все для того, чтобы бизнесу было работать в России комфортно", - добавил глава ГП РФ.

