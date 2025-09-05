https://ria.ru/20250905/biobank-2039907498.html

H&N и ДВФУ откроют на Дальнем Востоке биобанк кисломолочных микроорганизмов

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Производитель свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России Health & Nutrition и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на полях ВЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба компании.В рамках сотрудничества стороны создадут совместный биобанк кисломолочных микроорганизмов, целью которого является сбор и сохранение редких и эндемичных штаммов, характерных для экосистемы Дальнего Востока для последующих научных исследований и разработки инновационных биотехнологий, а также их использования в пищевой промышленности.Помимо этого, стороны планируют проводить фундаментальных и прикладные исследования в сфере био- и пищевых технологий, разрабатывать новые продукты и штаммы заквасочных культур.Сотрудничество будет также нацелено на создание кадрового потенциала в агропромышленном комплексе. H&N и ДВФУ намерены организовывать совместные технические и профориентационные мероприятия, конференции, стажировки и практики для повышения профессиональной подготовки студентов. При этом H&N будет содействовать трудоустройству учащихся и выпускников в компанию, в том числе путем целевого набора на необходимые программы."Дальний Восток обладает уникальными природными и биоресурсами, огромным научным потенциалом, талантливой молодежью, которая в последние годы все чаще предпочитает оставаться в регионе, чтобы внести вклад в его экономику и промышленный рост. Эти факторы создают прекрасную возможность для развития агрокомплекса, молочной промышленности, биотехнологий. Уверен, что наше сотрудничество с ДВФУ будет способствовать не только продовольственной безопасности Дальнего Востока и России, но и создаст кадровый резерв для непрерывного роста АПК", - отметил генеральный директор H&N Якуб Закриев.ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

