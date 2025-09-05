https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2040115110.html

Над российскими регионами сбили десять украинских беспилотников

Средства ПВО за три часа уничтожили десять беспилотников над тремя регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Средства ПВО за три часа уничтожили десять беспилотников над тремя регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России."Пятого сентября 2025 года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

