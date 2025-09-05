https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2040115110.html
Над российскими регионами сбили десять украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 06.09.2025
Над российскими регионами сбили десять украинских беспилотников
Средства ПВО за три часа уничтожили десять беспилотников над тремя регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-05T23:38:00+03:00
2025-09-05T23:38:00+03:00
2025-09-06T02:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
смоленская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Средства ПВО за три часа уничтожили десять беспилотников над тремя регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России."Пятого сентября 2025 года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
смоленская область
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, смоленская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Смоленская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами сбили десять украинских беспилотников
МО: силы ПВО за 3 часа сбили 10 украинских беспилотников над территорией России