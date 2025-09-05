https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2039832701.html
ПВО ночью уничтожила 92 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 92 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.09.2025
ПВО ночью уничтожила 92 украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили ночью 92 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 92 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Брянской области, 13 БПЛА - над территорией Ростовской области, 12 БПЛА - над территорией Тульской области, 11 БПЛА - над территорией Калужской области, девять БПЛА - над территорией Рязанской области, восемь БПЛА - над территорией Республики Крым, семь БПЛА - над территорией Воронежской области, пять БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА - над территорией Орловской области, два БПЛА - над территорией Липецкой области, два БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Смоленской области, один БПЛА - над акваторией Черного моря и один БПЛА - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
