Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 92 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 05.09.2025 (обновлено: 07:15 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2039832701.html
ПВО ночью уничтожила 92 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 92 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.09.2025
ПВО ночью уничтожила 92 украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили ночью 92 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:14:00+03:00
2025-09-05T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 92 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Брянской области, 13 БПЛА - над территорией Ростовской области, 12 БПЛА - над территорией Тульской области, 11 БПЛА - над территорией Калужской области, девять БПЛА - над территорией Рязанской области, восемь БПЛА - над территорией Республики Крым, семь БПЛА - над территорией Воронежской области, пять БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА - над территорией Орловской области, два БПЛА - над территорией Липецкой области, два БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Смоленской области, один БПЛА - над акваторией Черного моря и один БПЛА - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250905/marochko-2039829867.html
россия
брянская область
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, брянская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Ростовская область
ПВО ночью уничтожила 92 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 92 украинских беспилотника

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 92 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Брянской области, 13 БПЛА - над территорией Ростовской области, 12 БПЛА - над территорией Тульской области, 11 БПЛА - над территорией Калужской области, девять БПЛА - над территорией Рязанской области, восемь БПЛА - над территорией Республики Крым, семь БПЛА - над территорией Воронежской области, пять БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА - над территорией Орловской области, два БПЛА - над территорией Липецкой области, два БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Смоленской области, один БПЛА - над акваторией Черного моря и один БПЛА - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Марочко рассказал о потерях ВСУ на севере ЛНР
07:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала