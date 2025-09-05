https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2039819205.html

ПВО уничтожила восемь БПЛА в Рязанской области

2025-09-05T06:06:00+03:00

2025-09-05T06:06:00+03:00

2025-09-05T06:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

рязанская область

павел малков

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты восемь беспилотников, пострадавших и повреждений жилых домов и инфраструктуры нет, сообщил губернатор Павел Малков."Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА", - написал он в Telegram-канале.Малков отметил, что, предварительно, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. Он также уточнил, что обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются.

рязанская область

2025

