ПВО уничтожила восемь БПЛА в Рязанской области
ПВО уничтожила восемь БПЛА в Рязанской области - РИА Новости, 05.09.2025
ПВО уничтожила восемь БПЛА в Рязанской области
Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты восемь беспилотников, пострадавших и повреждений жилых домов и инфраструктуры нет, сообщил... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:06:00+03:00
2025-09-05T06:06:00+03:00
2025-09-05T06:18:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты восемь беспилотников, пострадавших и повреждений жилых домов и инфраструктуры нет, сообщил губернатор Павел Малков."Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА", - написал он в Telegram-канале.Малков отметил, что, предварительно, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. Он также уточнил, что обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются.
