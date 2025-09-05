https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2039817046.html

В Ростовской области отразили атаку беспилотников

В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 05.09.2025

В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений,... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь."Наши силы ПВО с вечера отразили воздушную атаку врага по северу области, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районе", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь отметил, что пострадавших и разрушений, предварительно, нет.

