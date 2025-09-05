https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2039806393.html

ПВО отразила атаку ВСУ на Луганск

ЛУГАНСК, 5 сен – РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в небе над Луганском, сбито семь БПЛА, сообщили РИА Новости в силовых структурах."В 1.16 семь БПЛА были сбиты над столицей республики. Обломки упали в промзоне города", — сказал собеседник.На месте работают оперативные службы.Накануне вечером украинский БПЛА пытался атаковать склад горюче-смазочных материалов в Луганске. Один из резервуаров загорелся, однако площадь пожара оказалась минимальной.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

