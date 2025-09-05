https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2039800533.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
