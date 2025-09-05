Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 05.09.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. &quot;Пятого сентября 2025 года около 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области&quot;, - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"Пятого сентября 2025 года около 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
