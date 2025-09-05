https://ria.ru/20250905/bespilotnik-2040089334.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Пятого сентября 2025 года около 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
