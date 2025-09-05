Рейтинг@Mail.ru
Белоусов оценил отношения между Россией и КНДР - РИА Новости, 05.09.2025
20:06 05.09.2025
Белоусов оценил отношения между Россией и КНДР
Народы России и КНДР связывает больше, чем дружба, поскольку их отношения "ковались в сражениях", заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 05.09.2025
в мире
россия
кндр (северная корея)
андрей белоусов
корейская народная армия
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Народы России и КНДР связывает больше, чем дружба, поскольку их отношения "ковались в сражениях", заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 77-й годовщины основания КНДР. "Хочу сказать, что отношения между нашими народами связывает больше, чем дружба, поскольку эти отношения ковались в сражениях, где плечом к плечу сражались советские, российские солдаты и солдаты Корейской Народной Армии", - приводит Минобороны РФ слова Белоусова.
россия
кндр (северная корея)
в мире, россия, кндр (северная корея), андрей белоусов, корейская народная армия
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Андрей Белоусов, Корейская народная армия
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Народы России и КНДР связывает больше, чем дружба, поскольку их отношения "ковались в сражениях", заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 77-й годовщины основания КНДР.
«
"Хочу сказать, что отношения между нашими народами связывает больше, чем дружба, поскольку эти отношения ковались в сражениях, где плечом к плечу сражались советские, российские солдаты и солдаты Корейской Народной Армии", - приводит Минобороны РФ слова Белоусова.
Белоусов поблагодарил северокорейских военных
Вчера, 20:02
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)Андрей БелоусовКорейская народная армия
 
 
