Белоусов оценил отношения между Россией и КНДР
05.09.2025
Белоусов оценил отношения между Россией и КНДР
Народы России и КНДР связывает больше, чем дружба, поскольку их отношения "ковались в сражениях", заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Народы России и КНДР связывает больше, чем дружба, поскольку их отношения "ковались в сражениях", заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 77-й годовщины основания КНДР. "Хочу сказать, что отношения между нашими народами связывает больше, чем дружба, поскольку эти отношения ковались в сражениях, где плечом к плечу сражались советские, российские солдаты и солдаты Корейской Народной Армии", - приводит Минобороны РФ слова Белоусова.
россия
кндр (северная корея)
Белоусов оценил отношения между Россией и КНДР
