https://ria.ru/20250905/belousov-2040093249.html

Белоусов оценил отношения между Россией и КНДР

Белоусов оценил отношения между Россией и КНДР - РИА Новости, 05.09.2025

Белоусов оценил отношения между Россией и КНДР

Народы России и КНДР связывает больше, чем дружба, поскольку их отношения "ковались в сражениях", заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T20:06:00+03:00

2025-09-05T20:06:00+03:00

2025-09-05T20:06:00+03:00

в мире

россия

кндр (северная корея)

андрей белоусов

корейская народная армия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39915/00/399150086_0:81:1635:1001_1920x0_80_0_0_1cd2b223e3cd461d8dacdc08fd8f745e.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Народы России и КНДР связывает больше, чем дружба, поскольку их отношения "ковались в сражениях", заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 77-й годовщины основания КНДР. "Хочу сказать, что отношения между нашими народами связывает больше, чем дружба, поскольку эти отношения ковались в сражениях, где плечом к плечу сражались советские, российские солдаты и солдаты Корейской Народной Армии", - приводит Минобороны РФ слова Белоусова.

https://ria.ru/20250905/belousov-2040092627.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, кндр (северная корея), андрей белоусов, корейская народная армия