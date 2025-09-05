https://ria.ru/20250905/belorussiya-2039802564.html

Мигрантов в Белоруссии обязали знать госязык для работы

МИНСК, 5 сен – РИА Новости. В Белоруссии знание одного из государственных языков стало обязательным для устройства мигрантов на работу таксистами, медиками и продавцами, соответствующее постановление совета министров подписал премьер-министр страны Александр Турчин. Документ опубликован на Национальном правовом портале и вступит в силу в субботу. Постановление "Об оценке знаний одного из государственных языков Республики Беларусь" принято на основании указа президента "О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции". Согласно конституции, государственными языками в Белоруссии являются белорусский и русский языки. Совет министров утвердил Положение о порядке оценки знаний трудящимися-иммигрантами одного из государственных языков республики и определил перечень профессий рабочих (должностей служащих), по которым знание одного из двух языков является обязательным. Среди профессий рабочих это водитель автомобиля, официант, парикмахер, продавец, санитар(ка). На должности служащих один из государственных языков обязаны знать администратор, акушер, врач-специалист всех медицинских специальностей, медицинская сестра и медицинский брат всех медицинских специальностей, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер. Документ определяет порядок оценки знаний трудящимися-иммигрантами одного из государственных языков. Оценка осуществляется учреждениями образования, определенными пунктами проведения оценки знаний, в присутствии педагогического работника, должностного лица отдела по гражданству и миграции территориального органа внутренних дел, других должностных лиц. Мигранты должны будут оплатить экзамен. Помещение пункта оценки знаний оснащается средствами аудио- и видеофиксации, а на выполнение заданий теста отводится 30 минут, говорится в постановлении. Утверждены также образцы протокола оценки знаний и журнал учета протоколов.

