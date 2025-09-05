Рейтинг@Mail.ru
07:48 05.09.2025 (обновлено: 08:30 05.09.2025)
Путин заявил о снижении уровня бедности на Дальнем Востоке
Путин заявил о снижении уровня бедности на Дальнем Востоке
экономика
россия
владимир путин
дальний восток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил позитивную динамику в снижении уровня бедности во всех регионах Дальнего Востока.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Во всех дальневосточных субъектах федерации снизился уровень бедности. Да, в большинстве из них он пока выше, чем в среднем по России, и здесь есть над чем работать. Однако в целом, подчеркну, динамика хорошая и позитивная", - сказал он, выступая на пленарной сессии ВЭФ.Путин отметил, что уровень бедности в России в период с 2014 по 2024 год сократился с 11,3% до 7,2%. А в некоторых дальневосточных регионах уровень бедности ниже среднероссийского уровня: в Сахалинской области - 5,3%, в Магаданской области - 5,9%, на Чукотке - 4,4%.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, владимир путин, дальний восток
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил позитивную динамику в снижении уровня бедности во всех регионах Дальнего Востока.
"Во всех дальневосточных субъектах федерации снизился уровень бедности. Да, в большинстве из них он пока выше, чем в среднем по России, и здесь есть над чем работать. Однако в целом, подчеркну, динамика хорошая и позитивная", - сказал он, выступая на пленарной сессии ВЭФ.
Путин отметил, что уровень бедности в России в период с 2014 по 2024 год сократился с 11,3% до 7,2%. А в некоторых дальневосточных регионах уровень бедности ниже среднероссийского уровня: в Сахалинской области - 5,3%, в Магаданской области - 5,9%, на Чукотке - 4,4%.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
