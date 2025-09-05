https://ria.ru/20250905/bednost-2039845554.html

Путин заявил о снижении уровня бедности на Дальнем Востоке

2025-09-05T07:48:00+03:00

2025-09-05T07:48:00+03:00

2025-09-05T08:30:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил позитивную динамику в снижении уровня бедности во всех регионах Дальнего Востока.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Во всех дальневосточных субъектах федерации снизился уровень бедности. Да, в большинстве из них он пока выше, чем в среднем по России, и здесь есть над чем работать. Однако в целом, подчеркну, динамика хорошая и позитивная", - сказал он, выступая на пленарной сессии ВЭФ.Путин отметил, что уровень бедности в России в период с 2014 по 2024 год сократился с 11,3% до 7,2%. А в некоторых дальневосточных регионах уровень бедности ниже среднероссийского уровня: в Сахалинской области - 5,3%, в Магаданской области - 5,9%, на Чукотке - 4,4%.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

