Рейтинг@Mail.ru
Байдену удалили раковые клетки с кожи, сообщает NBC - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 05.09.2025 (обновлено: 11:13 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/bayden-2039810220.html
Байдену удалили раковые клетки с кожи, сообщает NBC
Байдену удалили раковые клетки с кожи, сообщает NBC - РИА Новости, 05.09.2025
Байдену удалили раковые клетки с кожи, сообщает NBC
Бывший президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T03:00:00+03:00
2025-09-05T11:13:00+03:00
в мире
сша
джо байден
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800549790_0:34:2105:1218_1920x0_80_0_0_8c12ee4b6fae6c0dfb390280ba577772.jpg
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи, сообщает телеканал NBC. "Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи", — сообщил телеканал со ссылкой на представителя экс-президента. Байден хорошо восстанавливается после процедуры, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250731/bayden-2032658344.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800549790_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_669934ca9570e68a7103f04b34b38875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, nbc
В мире, США, Джо Байден, NBC
Байдену удалили раковые клетки с кожи, сообщает NBC

NBC: Байдену удалили раковые клетки с кожи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи, сообщает телеканал NBC.
"Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи", — сообщил телеканал со ссылкой на представителя экс-президента.
Байден хорошо восстанавливается после процедуры, говорится в сообщении.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Байден после президентства ведет скромную жизнь, пишет Politico
31 июля, 16:48
 
В миреСШАДжо БайденNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала