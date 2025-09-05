https://ria.ru/20250905/bayden-2039810220.html
Байдену удалили раковые клетки с кожи, сообщает NBC
2025-09-05T03:00:00+03:00
2025-09-05T03:00:00+03:00
2025-09-05T11:13:00+03:00
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи, сообщает телеканал NBC. "Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи", — сообщил телеканал со ссылкой на представителя экс-президента. Байден хорошо восстанавливается после процедуры, говорится в сообщении.
