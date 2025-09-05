Оборот производителей химпродукции в Москве составил 201,3 млрд рублей

https://ria.ru/20250905/bagreeva-2039770302.html

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года оборот столичных компаний, которые производят химпродукцию, составил 201,3 миллиарда рублей в сопоставимых ценах, увеличившись на 36,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Заммэра добавила, что в Москве динамично развивается сектор химического производства."Рост показывают как отрасли, ориентированные на выпуск потребительских товаров – косметики, бытовой химии, так и производители продукции, востребованной в строительстве, медицине и фармацевтике, автопроме. По итогам первого полугодия 2025 года эти предприятия заработали 201,3 миллиарда рублей, почти на 37% превысив показатели января – июня 2024 года. На столичный химпром приходится 5,5% от оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и пять процентов от общего оборота отрасли в России", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Компании, выпускающие бытовую химию и парфюмерию, занимают около 37% отраслевого оборота (73,2 миллиарда рублей). Предприятия, производящие, химпродукцию для промышленных и медицинских изделий, красители, пластмассы и синтетический каучук заработали 72,6 миллиарда рублей. А производители лакокрасочных материалов – 29 миллиардов рублей (около 14%).Больше всего выручка выросла у компаний, производящих лакокрасочные материалы, – более чем в 3,5 раза. Почти в 2,5 раза (до 1,2 миллиарда рублей) вырос оборот предприятий, занимающихся производством химических волокон, которые нужны для изготовления тканей, шин, искусственной кожи. Рост в 40% выручки показали компании-производители бытовой химии, парфюмерии и косметики.Малые предприятия в столице дают импульс развитию этой сферы. Оборот этих компаний в столице оценивается в 48%, рост за год составил 86% и достиг 96,4 миллиарда рублей. Крупные и средние предприятия обеспечивают примерно 52% оборота этой сферы. Так, за первые шесть месяцев текущего года их оборот составил 105 миллиардов рублей, данный показатель на 9,9% больше, чем в 2024 году.На территории столицы идет реализация комплексной поддержки промпроизводителей. Для компаний в Москве предусмотрены льготные инвесткреды и льготные ставки аренды при строительстве новых производств, а также предприятия могут получить специальные статусы, которые позволяют снизить региональную налоговую нагрузку. Наличие в столичном мегаполисе крупных научных институтов и развитой лабораторной базы дает компаниям отрасли возможность внедрять новые технологии, работать над повышением экологической эффективности и безопасности производства. Все это создает базу для дальнейшего укрепления позиций столичной химической промышленности на внутреннем и внешнем рынках.Ранее Багреева сообщила, что за первые шесть месяцев текущего года оборот обрабатывающих производств столицы без учета нефтегазового сектора составил 3,7 триллиона рублей, рост составил 4,8% в сопоставимых ценах по сравнению с таким же периодом 2024 года.

