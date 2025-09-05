Рейтинг@Mail.ru
На базе отдыха в Азербайджане погибли три человека
11:08 05.09.2025
На базе отдыха в Азербайджане погибли три человека
в мире
азербайджан
БАКУ, 5 сен - РИА Новости. Три члена одной семьи - 14-летняя девочка, ее мать и бабушка - погибли в результате чрезвычайного происшествия на базе отдыха в Нахичеванской автономной республике Азербайджана, сообщает местное агентство Репорт. "В Нахчыване произошло чрезвычайное происшествие. Инцидент был зафиксирован минувшей ночью в селе Айрындж Шахбузского района. Так, на территории одной из баз отдыха опрокинулась платформа над водоемом, в результате чего погибли трое членов одной семьи", - говорится в сообщении. По данным агентства, в результате инцидента погибли девочка 2011 года рождения, ее мать и бабушка. "Кроме этого, другие члены семьи, которые ехали за машинами скорой помощи, попали в ДТП. В аварии пострадали два человека - отец и брат погибшей девочки. Они были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу. По факту ведется расследование", - отмечается в сообщении.
азербайджан
в мире, азербайджан
В мире, Азербайджан
© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 5 сен - РИА Новости. Три члена одной семьи - 14-летняя девочка, ее мать и бабушка - погибли в результате чрезвычайного происшествия на базе отдыха в Нахичеванской автономной республике Азербайджана, сообщает местное агентство Репорт.
"В Нахчыване произошло чрезвычайное происшествие. Инцидент был зафиксирован минувшей ночью в селе Айрындж Шахбузского района. Так, на территории одной из баз отдыха опрокинулась платформа над водоемом, в результате чего погибли трое членов одной семьи", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в результате инцидента погибли девочка 2011 года рождения, ее мать и бабушка. "Кроме этого, другие члены семьи, которые ехали за машинами скорой помощи, попали в ДТП. В аварии пострадали два человека - отец и брат погибшей девочки. Они были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу. По факту ведется расследование", - отмечается в сообщении.
