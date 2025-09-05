https://ria.ru/20250905/avstriya-2039807432.html

СМИ сообщили о расколе в "коалиции желающих"

СМИ сообщили о расколе в "коалиции желающих" - РИА Новости, 05.09.2025

СМИ сообщили о расколе в "коалиции желающих"

Встреча участников так называемой "коалиции желающих" в Париже подтвердила раскол среди стран ЕС по вопросу отправки войск на Украину, пишет австрийская газета... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 cен — РИА Новости. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" в Париже подтвердила раскол среди стран ЕС по вопросу отправки войск на Украину, пишет австрийская газета Kurier."Тот факт, что остается много вопросов касательно отправки войск, объясняется сложной ситуацией, в которой оказались некоторые партнеры по коалиции. В некоторых европейских столицах в последние недели наметилось желание избегать (Этой темы. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.Издание приводит в качестве примера Францию, столкнувшуюся с яростными протестами оппозиционных партий по вопросу отправки якобы миротворческих сил на Украину."Это не сулит ничего хорошего Украине: тогда оппозиция будет иметь гораздо больше влияния на военный бюджет, а они в большинстве своем выступают против французских войск на Украине", — подчеркивается в статье.По мнению автора, Италия также не может считаться надежным кандидатом для помощи Киеву из-за отказа Рима принимать участие в какой-либо деятельности якобы миротворческих сил.Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".Вчера премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече "коалиции желающих" представила предложение о механизме коллективной защите Украину по образцу статьи 5 устава НАТО и подтвердила неготовность отправлять итальянских солдат в составе некоего западного контингента для поддержания мира, говорится в сообщении правительственного Дворца Киджи.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

