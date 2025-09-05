СМИ сообщили о расколе в "коалиции желающих"
Kurier: встреча в Париже подтвердила раскол в ЕС по вопросу отправки войск
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих"
© AP Photo / Ludovic Marin
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих". Архивное фото
МОСКВА, 5 cен — РИА Новости. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" в Париже подтвердила раскол среди стран ЕС по вопросу отправки войск на Украину, пишет австрийская газета Kurier.
"Тот факт, что остается много вопросов касательно отправки войск, объясняется сложной ситуацией, в которой оказались некоторые партнеры по коалиции. В некоторых европейских столицах в последние недели наметилось желание избегать (Этой темы. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.
"Это не сулит ничего хорошего Украине: тогда оппозиция будет иметь гораздо больше влияния на военный бюджет, а они в большинстве своем выступают против французских войск на Украине", — подчеркивается в статье.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".
Вчера премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече "коалиции желающих" представила предложение о механизме коллективной защите Украину по образцу статьи 5 устава НАТО и подтвердила неготовность отправлять итальянских солдат в составе некоего западного контингента для поддержания мира, говорится в сообщении правительственного Дворца Киджи.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.